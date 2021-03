Chelsea e sua transformação: com Tuchel, é o único grande europeu sem derrota

Desde a chegada do alemão, os Blues são os únicos, dentre as maiores potências, a não terem sido derrotados e seguem fortes na Champions League

O Chelsea deu uma nova demonstração interessante de sua força sob o comando de Thomas Tuchel, ao eliminar o Atlético de Madrid nas oitavas da Champions League e seguir para as quartas de final da competição. Os Blues, que já haviam vencido os espanhóis por 1 a 0 no duelo de ida, receberam os Colchoneros em Londres e não encontraram um grande drama pela frente. Vitória por 2 a 0 (gols de Ziyech e Emerson) com boas demonstrações de alternâncias na forma de jogar.

Se o time londrino hoje passa segurança, é impossível não relacionar isso à chegada de Thomas Tuchel. O treinador alemão foi anunciado na metade desta temporada, em janeiro, após a demissão de Frank Lampard. Ídolo histórico como jogador do Chelsea, Lampard não conseguiu repetir nesta campanha o bom trabalho realizado um ano antes – quando a expectativa era muito menor à atual. Se o sarrafo dentro do Stamford Bridge voltou a aumentar, depois de o clube voltar a abrir a carteira no mercado de transferências, Frank não esteve à altura. Tuchel mostra que está.

O alemão, que na temporada passada conduziu o PSG até o vice-campeonato na Champions, agarrou com todas as forças a chance de abandonar as férias forçadas após sua demissão na França: chegou à Inglaterra exalando a energia positiva que vinha faltando a Lampard, melhorou o clima nos vestiários e passou a dar o tipo de instruções que os jogadores tanto queriam, mas não tinham, nos últimos meses de Lampard.

E desde então, considerando todas as competições, já foram 13 jogos, nove vitórias e nenhuma derrota. Levando em conta a estreia de Tuchel, em 27 de janeiro de 2021, como ponto de partida, o Chelsea é o único dentre os principais clubes da Europa que não foi derrotado até aqui. E aquele que soma mais partidas sem sofrer gols (11 clean sheets, incluindo este jogo contra o Atleti). Até mesmo o Manchester City, que vinha numa sequência invicta, e o poderoso Bayern de Munique, perderam nesta fatia de tempo. A equipe subiu como um foguete na Premier League, saindo da metade da tabela para a quarta colocação, e agora se garantiu entre os oito melhores times do continente.

Fugir das derrotas é bom, evidentemente, mas outros elementos dão maior substância na avaliação deste novo Chelsea de Tuchel. Contra o Atlético de Madrid, os azuis de Londres conseguiram levar perigo tendo maior posse de bola e também foram letais sem ela: os dois gols marcados neste duelo de volta foram em contra-ataques letais. Justamente contra um adversário que domina este tipo de ação.

"Nós tivemos a chance de machucá-los nos contra-ataques. Eles nos pressionaram muito alto no campo, durante o primeiro tempo, mas abriram espaços atrás do meio-campo que nós conseguimos explorar e marcamos um gol fantástico que nos deu mais confiança. Depois disso nós poderíamos ter feito um segundo gol, e também sofremos no segundo tempo. Foi mais uma performance das melhores com uma vitória merecida”.

Mais uma vitória merecida. O resultado final é o que, invariavelmente, dá o tom e o Chelsea não perde com Tuchel. Após 13 jogos, nenhum treinador teve um início melhor pelo clube.