Fabio Chiarodia: a joia italiana que vem quebrando recordes na Alemanha

Na história do Campeonato Alemão, apenas dois clubes tem mais pontos do que o Werder Bremen: Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

O Werder também divide o recorde de mais temporadas jogadas na elite junto com o Bayern, um grande feito. Em 2021/22, porém, o time stá jogando na segunda divisão após ser rebaixado na última temporada.

Assim, a expectativa da diretoria é reconstruir o clube, dando ênfase para jovens formados em caso no Weserstadion.

Isso ficou evidente em dezembro, quando um jovem entrou para o livro de recordes ao se tornar o jogador mais jovem a vestir a camisa do Werder Bremen, em uma vitória por 3 a 2 contra o Jahn Regensburg.

Já nos acréscimos, o zagueiro Fabio Chiarodia saiu do banco de reservas para fazer a sua estreia, recebendo a confiança do treinador Ole Werner mesmo tendo apenas 16 anos e 188 dias de vida.

O defensor tocou poucas vezes na bola é claro, mas foi marcante justamente por representar o próximo passo de uma jornada que está se tornando bem reconhecida.

Apelidado de 'Das Kuken (O garoto)' por seus companheiros, vem treinando com o time profissional do Werder desde o início da pré-temporada - e monitorado por gigantes como Juventus e Chelsea.

ℝ𝕖𝕞𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕒𝕞𝕖



1️⃣6️⃣ years

6️⃣ months

5️⃣ days



Congratulations on becoming the youngest-ever player to make their #Werder debut, Fabio #Chiarodia! 💚 pic.twitter.com/kzwoyB7i0T — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) December 11, 2021

Foi um sonho se tornando realidade para Chiarodia, nascido apenas 50 quilômetros a oeste de Bremen, em Oldenburg - 12 anos após seus pais decidirem se mudar de Cinto Caomaggiore, cidade italiana próxima a Veneza, para a Alemanha.

O pai de Chiarodia, Ivano, trabalha em uma loja de sorvetes no centro da cidade junto de seu irmão, Roberto, mas seu filho mais jovem sempre esteve destinado a ser uma estrela do futebol... e o Werder Bremen não demorou até achá-lo jogando em times amadores de Oldenburg com nove anos.

"Meu tio sempre foi um grande fã do Werder, assim como eu," revelou Chiarodia em entrevista ao site oficial do Werder. "Frequentei muito o Westerstadion quando era mais jovem."

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

"Quando me juntei à base do Werder, fiquei muito feliz."

Já naquela época, impressionou pela maturidade, e ganhou a braçadeira de capitão em praticamente todas as categorias enquanto esperava uma chance nos profissionais.

Apesar de ser canhoto, tem capacidade para jogar com os ambos os pés e qualidade para sair jogando, fundamento importantíssimo para um zagueiro no futebol moderno.

Confortável também em situações de um contra um, se desenvolveu fisicamente e já tem 1m86, conseguindo se destacar até mesmo contra garotos mais velhos.

Chiarodia assinou seu primeiro contrato profissional em outubro de 2021. Desde então, sua integração aos profissionais vem sendo prioridade no Werder Bremen.

"Quando entrei nos vestiários pela primeira vez e me apresentei, alguém me perguntou de onde eu vinha," explicou o garoto.

"Respondi 'Itália', e alguém começou a cantar músicas italianas, já que nós tinhamos acabado de ser campeões europeus."

O ex-zagueiro do Borussia Dortmun, Omer Toprak, foi fundamental nessa transição, revelou Chiarodia.

"Nas minhas primeiras semanas no time de cima, estava sempre quieto, sem falar com ninguém. Se alguém me perguntava algo, tremia, ficava tenso." relembrou. "Estava muito nervoso, e foi ele [Toprak] que veio falar comigo e tirou essa pressão. Ele me ajudou muito."

Por mais que Chiarodia já tivesse jogado em alguns amistosos, sua estreia ainda é a única partida oficial em que o defensor entrou em campo pelo Werder, com o clube equilibrando seus minutos no sub-19 e compondo o banco de reservas no time principal.

O plano, pelo menos por enquanto, é que o garoto se firme de vez nos profissionais para a temporada 2022/23.

Isso certamente ajudaria o Werder Bremen, já que o contrato do jovem acaba em apenas 18 meses.

"Fabio é um dos jogadores mais talentosos na Europa e que já está sendo observado pelos maiores clubes do mundo," admitiu o diretor de futebol Werder, Frank Baumann, à Kicker.

A Juve, por exemplo, certamente adoraria ter uma futura estrela da seleção italiana se desenvolvendo em suas categorias de base, já que Chiarodia escolheu atuar pela Azzurra, por mais que também seja elegível para jogar na Alemanha.

O sentimento na Itália - e também em Bremen - é que "O garoto" logo estará no topo do mundo.

O Werder só espera que Chiarodia possa ajudá-los a retornar ao topo da Bundesliga antes.