Matheus Cunha na Inter? Como PSG e Timo Werner podem fazer transferência acontecer

Poucos meses depois de chegar ao Hertha Berlin, Matheus Cunha já interessa a um gigante europeu: Piero Ausilio, diretor técnico da , admitiu que o clube está de olho no atacante brasileiro.

O jovem vem sendo um dos grandes destaques da Bundesliga nesse período pós-pandemia: foi bem em todas as partidas, marcou dois golaços e vem brilhando dentro de campo. Ainda que seja cedo para o atleta deixe a - visto que ele acabou de ser contratado pelo Hertha - Mauro Icardi, Timo Werner e o podem "ajudar" na negociação.

Mesmo com a crise financeira em decorrência da paralisação do coronavírus Covid-19, a Inter promete ter um mercado bem agitado: o interesse do em Lautaro Martínez já está bem documentado e o PSG parece estar próximo de acertar com o clube para contratar Icardi em definitivo por 50 milhões de euros.

No caso da venda de Lautaro para o Barça, o plano dos Nerazzurri, segundo portais como o Express e a Gazzetta dello Sport, é tentar tirar Timo Werner do para substituir o argentino. No entanto, o alemão parece estar convencido de que quer jogar no . Se os Reds acenarem positivamente, a tendência é que o atacante vá reforçar o elenco de Jurgen Klopp.

Liverpool two weeks ago asked time to Leipzig for Timo Werner. The two clubs are not in official talks yet - but #LFC are still Werner’s priority. He spoke with Klopp many times and he will wait Liverpool. He’d consider other bids only if Liverpool will decide to give up 🔴 #LFC