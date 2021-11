Marcelo Flores: a joia mexicana do Arsenal cobiçado por três seleções diferentes

Marcelo Flores é o grande assunto do futebol mexicano no momento.

O garoto, que pertence ao Arsenal, completou 18 anos em outubro e roubou a cena pela seleção mexicana sub-20 na edição inaugural da Revelations Cup, em 2021, garantindo duas vitórias em três jogos realizados em novembro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Flores foi às redes duas vezes: uma contra o Brasil e outra diante dos Estados Unidos, chamando atenção também pelas comemorações acrobáticas. Desde então, o jogador do Arsenal não deixou de ser assunto em seu país natal – inclusive com muitos pedindo sua inclusão imediata no selecionado principal.

“A imprensa e a TV têm dado muita atenção para ele” disse o pai de Marcelo, Ruben Flores, para a GOAL. “Mas eu não sei por que estão tão animados”.

“Marcelo teve muitas experiências boas com o sub-20. Ele já foi para vários lugares, como Dinamarca e Espanha, e sempre desempenhou muito bem, então não vejo o que está acontecendo agora como algo diferente.

“Talvez tenha sido o jogo contra o Brasil, quando jogou e fez um gol. Mas o Marcelo não vai deixar isso subir à sua cabeça. Ele só pensa em jogar futebol, é o que ele ama”.

Apesar de defender as cores mexicanas, Marcelo nasceu no Canadá e ainda pode defender as cores dos canadenses. E como também possui passaporte britânico, a Inglaterra é outra possibilidade. Enquanto há tempo para fazer a sua escolha, não existem portas fechadas.

“Não é o momento de escolher”, diz Ruben, que nos tempos de jogador defendeu as cores do Atlante na primeira divisão mexicana. “Ele ainda é muito novo”.

“Ele recebeu um convite do Canadá no ano passado, mas não era a hora certa porque teve a questão da Covid e ele já estava no México. Ele também treinou com o sub-16 da Inglaterra, mas na época ainda não tínhamos o passaporte britânico. A nossa papelada para nos tornarmos britânicos só chegou neste ano”.

“É por isso que hoje a decisão não é difícil: ele ama apenas o futebol e é isso que importa. Ele vai para os lugares que o México o convida para ir e está curtindo. Ele é muito novo para qualquer outra coisa”.

Os feitos de Flores pela seleção de base do México não chegam a surpreender aqueles que já o viram em ação pelo Arsenal. Em oito partidas pelo time sub-18 dos Gunners, foram seis gols marcados e outras duas assistências.

Tais atuações chamaram a atenção de Mikel Arteta, técnico do time principal, que em inúmeras vezes já convidou o atacante para treinar com os profissionais.

“Treinar com o time principal foi como um sonho”, disse Flores para a GOAL durante uma entrevista realizada em dezembro de 2020. “Eu mal podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo”.

“Eu estou curtindo cada momento que estou vivendo e quero virar uma lenda deste clube”, completou.

A vida de Flores teve o futebol como foco central desde o seu nascimento. Tanto sua mãe quanto o seu pai jogaram bola quando jovens, e depois que Ruben pendurou as chuteiras já iniciou uma carreira como treinador.

Como Ruben trabalhava para a Associação de Futebol de Ontário, Marcelo e suas irmãs (Tatiana e Silvana) sempre tiveram uma bola como amiga enquanto cresciam no Canadá.

“Marcelo chuta bolas desde que era só um garotinho”, relembra Ruben. “Se eu fosse trabalhar vestido com uma calça jeans e camisa normal, ele se despedia normalmente com um beijo. Mas se eu estivesse vestindo alguma roupa de futebol ele começava a fazer várias perguntas”.

“E aí ele saia, pegava suas chuteiras e bola e, antes mesmo de eu chegar ao meu carro ele já estava lá. E aí eu o levava comigo. Ele sempre amou futebol”.

“Eu me lembro dele e suas irmãs saindo mais cedo da escola para verem a Champions League. Todos eles amavam o Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta. “Eu os buscava, nós voltávamos para casa para lanchar e víamos todos os jogos da Champions League”.

Marcelo apareceu pela primeira vez com destaque jogando nas Ilhas Cayman, tendo chegado lá porque seu pai treinava a a seleção feminina do país. Certo dia, um olheiro do Ipswich Town, da Inglaterra, gostou do futebol do garoto. E em 2016 Marcelo passou a fazer parte das categorias de base do clube inglês.

Inicialmente Marcelo viajava de forma intermitente, com sua família, do Canadá para a Inglaterra. Isso só foi mudar quando a família Flores conseguiu os documentos necessários para fazer a mudança permanente.

Marcelo defendeu o Ipswich por dois anos até chamar a atenção do Arsenal. Daquele 2018 até aqui a evolução de Marcelo foi nítida – e a curiosidade é que suas irmãs defendem as camisas de Chelsea e Tottenham, os maiores rivais dos Gunners.

Atuando na posição do ‘número 10’, Marcelo foi um dos maiores destaques do time sub-18 do Arsenal na temporada passada. A premiação veio em forma de seu primeiro contrato profissional, assinado em 2020 – e cujo vínculo o liga ao Arsenal por três anos, com opção de renovação para outras duas temporadas.

E pelo que vem jogando, parece ser questão de tempo até vermos Marcelo Flores na equipe principal do Arsenal.

“Ele está seguindo os processos e curtindo o seu futebol”, avalia Ruben. “É o que mais importa por agora”.