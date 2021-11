Ilias Akhomach: será que o jovem marroquino é realmente o 'novo Messi'?

Em 2008, no primeiro jogo de Pep Guardiola como treinador do Barcelona no Camp nou, um jovem apareceu como surpresa no time titular.

Tendo perdido na estreia fora de casa em Numancia, o catalão escalou um volante de 20 anos, Sergio Busquets, para dar maior consistência defensiva em casa contra o Racing Santander.

E por mais que a estreia de Busquets não tenha trazido a vitória naquele jogo, um empate em 1 a 1, ajudou a montar um time base para Guardiola no Barcelona - e o atual capitão da seleção espanhola rapidamente se tornou fundamental no esquema do treinador.

Muitos torcedores do Barcelona sonham em ter Xavi como o sucessor de Guardiola no comando do clube... e o ex-meio-campista também iniciou a sua trajetória na equipe com uma escolha surpresa no primeiro jogo em casa.

Surgiu um ar de surpresa geral quando o ponta Ilias Akhomach começou como titular no clássico contra o Espanyol, em 20 de novembro, ainda mais considerando que o jovem nunca havia sido relacionado para um jogo sob o comando de Ronald Koeman.

Mas com o crescimento da influência da La Masia na filosofia do clube com o retorno do presidente Joan Laporta, não deveria ter sido uma surpresa ver um dos destaques da base do Barça nos últimos anos estrear como profissional.

Ilias é, faz muito tempo, uma das grandes esperanças de La Masia, com o jovem de 17 anos se transformando, pouco a pouco, no destaque da geração 2004 no clube - uma geração cheia de talentos que já viu Gavi se destacar nos profissionais.

E por mais que a promoção de Ilias tenha vindo após lesões sofridas por Ansu Fati, Ousmane Dembelé e Martin Braithwaite, quer suceder Gavi e fazer parte da revolução de Xavi na Catalunha.

Filho de pais marroquinos, Ilias chegou às categorias de base do Barcelona ainda muito cedo, mas acabou dispensado na transição de futebol de sete para o jogo tradicional.

Foi contratado pelo time amador Gimnastic Manresa, onde jogou por quatro anos até o Barça retornar em 2017... junto de outros clubes de elite.

"Ele recebeu interesse de vários clubes da Europa naquele período," explica seu empresário, Horacio Gaggioli, à Cadena SER, além de ter confirmado também o interesse do Real Madrid.

Ilias, porém, sempre quis jogar no Barcelona e passou os últimos quatro anos compensando pelo tempo perdido fora de La Masia.

Ganhou mais notoriedade em 2019 quando, durante uma entrevista com o então diretor das categorias de base, Patrick Kluivert, o ex-atacante afirmou ter "encontrado o próximo Lionel Messi", com a habilidade de Ilias de passar pelos adversários e cortar para o meio com a perna canhota se assemelhando com a do sete vezes vencedor da Bola de Ouro.

Um peso nas costas de um talento muito jovem... e uma alcunha que Ilias certamente irá carregar independemente do que lhe acontecer no Barcelona.

“Ilias não é o novo Messi e mesmo que ele fosse, não deveria ser algo dito," criticou Gaggioli, perguntado sobre a opinião de Kluivert. "Ser Messi é quase impossível."

"É um grande jogador com muito potencial. Vem sendo bem tratado por Barcelona e tem uma cabeça muito boa. Está interessado apenas em jogar futebol."

Essas semelhanças com o craque vem sendo aparentes nos primeiros meses da temporada 2021/22 no clube e na sua seleção, com Ilias tendo escolhido representar a Espanha mesmo sendo filho de marroquinos.

Apenas em seu quarto jogo como titular pelo Barcelona B, o jovem marcou duas vezes contra o Sevilla Atletico, em novembro, encontrando o espaço entre o lateral e o zagueiro, invadindo a área e acertando o canto do goleiro, e logo depois colocando efeito suficiente na bola com a canhota para impedir a defesa do goleiro. Tudo isso antes do intervalo.

Foi o vídeo daquele jogo que fez Xavi o levar para os profissionais. O timing de Ilias, então, não poderia ter sido melhor.

🤩 ILIAS AKHOMACH 🤩



😍 Primer doblet amb el Barça B



💙❤️ MADE IN LA MASIA ❤️💙#ForçaBarça pic.twitter.com/cTmetjRrKY — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) November 7, 2021

"É um ponta que vai muito bem no um-contra-um", explicou o irmão e assistente de Xavi no Barcelona, Oscar Hernández, após a ascensão de Ilias no time profissional.

"Precisamos de um jogador assim por conta do nosso estilo de jogo. Ele merece a oportunidade."

A primeira oportunidade de Ilias durou apenas 45 minutos até o intervalo, já que o jovem saiu no meio do jogo. Pouco tempo depois, foi forçado a ficar de fora no empate com o Benfica, na Liga dos Campeões, devido a um cartão vermelho na Uefa Youth League. Contra o Villarreal, no último sábado, figurou no banco de reservas.

Muitos imaginam que o jovem vai precisar ganhar massa muscular até conseguir uma sequência nos profissionais, mas Xavi sabe que existem poucos garotos tão promissores como Ilias na Espanha.

Se ele conseguirá alcançar os feitos de Busquets (ou Messi), ainda não podemos dizer, mas o que temos certeza é que a trajetória de Ilias será no mínimo interessante.