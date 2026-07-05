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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Martinelli no lugar de Paquetá: veja a escalação do Brasil contra a Noruega

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
G. Martinelli
C. Ancelotti

Atacante do Arsenal é a única mudança em relação ao time que bateu o Japão; Raphinha vai ao banco mas não deve entrar em campo

Carlo Ancelotti bateu o martelo. Gabriel Martinelli é a única novidade na escalação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega, neste domingo, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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O atacante do Arsenal foi escolhido para o lugar de Lucas Paquetá, que machucou a coxa esquerda contra o Japão e dificilmente volta a atuar neste Mundial. Martinelli disputava a vaga com Danilo Santos, testado na posição na quinta-feira, mas os treinos de sexta e sábado tiraram qualquer dúvida: o autor do gol da classificação sobre o Japão saiu na frente e foi confirmado entre os titulares.

Embora seja atacante de origem, Martinelli deve atuar um pouco mais recuado, transitando entre a faixa esquerda e o centro do campo quando o Brasil tiver a bola.

O time do Brasil é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Martinelli e Vinícius Júnior.

Raphinha está de volta ao banco de reservas. O atacante do Barcelona se recuperou da lesão na coxa direita sofrida contra o Haiti e participou do treino de sábado com o grupo, mas não deve entrar em campo nas oitavas. O departamento médico trabalha para deixá-lo apto para uma eventual quartas de final.

Copa do Mundo
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Brasil
BRA
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Noruega
NOR

Quem avançar no domingo enfrenta México ou Inglaterra nas quartas, dia 11 de julho, em Miami.

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