Marrocos teve tudo o que faltou ao Brasil para vencer amistoso

Trabalho maduro de um treinador, ambiente no estádio e a importância de uma vitória histórica: fatores que também explicam resultado ruim do Brasil

A seleção brasileira perdeu por 2 a 1 para o Marrocos, no seu primeiro compromisso após a Copa do Mundo de 2022. Boufal e Sabiri marcaram para os donos da casa e Casemiro, contando com falha do goleiro Bono, descontou para a equipe canarinho. Levando em consideração o momento das duas equipes, clima dentro do estádio e significado histórico de uma vitória marroquina, dá para falar até que foi um resultado esperado. Os Leões do Atlas entraram em campo tendo tudo o que faltava aos canarinhos neste momento.

Pois se o Brasil ainda segue em busca de um treinador, e desta vez teve que improvisar Ramón Menezes como interino, o Marrocos deixou bastante claro na última Copa do Mundo, e mais uma vez neste amistoso contra os brasileiros, a sua organização como equipe sob o comando de Walid Regragui. A festa da torcida também deu um toque especial. Poderia ser apenas mais um amistoso para a seleção brasileira, mas o povo marroquino que lotou o estádio Ibn Batouta o fez para saudar os heróis que fizeram do Marrocos a primeira equipe africana semifinalista de um Mundial.

E se para o Brasil o duelo era apenas mais um amistoso, qualquer equipe do mundo enfrenta a seleção brasileira sabendo que vencer os maiores campeões do mundo é, independentemente da época ou do momento, um feito para jamais se esquecer. A torcida no estádio não queria apenas festejar, os jogadores treinados por Regragui queriam protagonizar mais um feito histórico. Parecia, para eles, jogo valendo três pontos ou vaga em um próximo mata-mata. O Marrocos jamais havia vencido, no tempo regulamentar, uma seleção campeã mundial. Pois agora eles reescreveram sua própria história mais uma vez.

Trabalho maduro de um treinador, um time com uma base, ambiente no estádio e a importância que uma vitória teria para a história do país. Todos estes fatores também ajudaram na vitória do Marrocos sobre o Brasil.