Vitória sobre o Brasil empolga técnico do Marrocos: "Nação referência mundial no futebol"

Walid Regragui celebrou a primeira vitória na história da seleção de Marrocos sobre a seleção brasileira

Após a vitória sobre o Brasil por 2 a 1, o técnico Walid Regragui, de Marrocos, não escondeu a felicidade e comemorou bastante o resultado conquistado no amistoso realizado na cidade de Tânger no último sábado (25). Ele comparou a partida ao nível de um jogo da Copa do Mundo, e celebrou a boa campanha da equipe marroquina no Mundial realizado no Qatar.

"Não é fácil vencer a nação referência mundial no futebol. Sabíamos que o jogo seria intenso e disputado nos detalhes. Foi uma partida do nível de uma Copa do Mundo", disse Regragui, em declarações publicadas pelo jornal marroquino “L'Opinion.

"Esta é a primeira vitória do Marrocos contra o Brasil. Mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, continua sendo o Brasil. É uma grande vitória", completou.

Embora reconhecendo que o Brasil foi superior no segundo tempo, o técnico ainda elogiou seus jogadores pela atuação na partida: "os jogadores cumpriram o seu dever. Fomos muito bem no primeiro tempo. Eu realmente apreciei a reação dos jogadores durante o segundo tempo. Não estivemos tão bem, mas os jogadores não desistiram. Estou muito feliz por esta vitória que oferecemos ao público marroquino", completou.

O Marrocos retorna aos gramados na próxima terça-feira (28), contra o Peru, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid.