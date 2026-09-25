Marquinhos admite frustração com empate, mas pede paciência com novo ciclo da seleção

Marquinhos admitiu frustração com o empate por 1 a 1 entre Brasil e Austrália nesta sexta-feira (25), no primeiro compromisso da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro reconheceu que a equipe poderia ter apresentado um futebol melhor, mas pediu paciência com o início do novo ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti.

Para Marquinhos, a equipe precisa aproveitar os próximos amistosos para ganhar entrosamento e corrigir os problemas apresentados em campo.

"A expectativa era de um resultado melhor. Não conseguimos concretizar as oportunidades em gol. Temos que estar cientes de que é um começo, uma nova fase. Não é um ciclo que começou agora, porque é uma comissão que estava desde a Copa passada, então estamos um passo à frente. Com certeza podemos fazer melhor, cada vez mais encorpar o time", afirmou à TV Globo.

O zagueiro também destacou a importância de melhorar o controle das partidas e a criação de oportunidades. Para ele, são justamente esses detalhes que podem definir o destino de uma equipe em uma Copa do Mundo.

"Não tivemos muito o controle do jogo. Tivemos bola, mas não muitas chances criadas com dinâmicas. Melhorar para os próximos jogos. Numa Copa, são esses detalhes que fazem a diferença."

Questionado se Ancelotti pode apostar em mais jogadores no meio-campo para deixar a equipe mais equilibrada, Marquinhos afirmou que o treinador ainda não revelou suas próximas escolhas, mas vê os próximos amistosos como uma oportunidade para testar alternativas.

"Ele (Ancelotti) não falou nada ainda. Treinou algumas coisas, mas não concretizou para a gente. A partir de amanhã a gente vai ter essa clareza. Vai ser bom para testar outros jogadores."

Brasil e Austrália voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Marquinhos acredita que a repetição do adversário permitirá à comissão técnica fazer novos testes e buscar uma atuação melhor.

"Vai ser bom o mesmo adversário, para a gente tentar coisas diferentes, jogadores diferentes, talvez. E vamos, se Deus quiser, fazer um jogo melhor, um resultado melhor."

O defensor também reforçou que desempenho e resultados serão importantes para manter o ambiente positivo durante a preparação para 2030.

"A gente que está aqui há bastante tempo na seleção sabe que desempenho e resultado são muito importantes para manter isso daqui no bom caminho, com bom ambiente, continuar indo para frente cada vez mais. Acho que depende muito do que a gente se dedicar dentro de campo e do resultado que a gente tiver dentro de campo."

Após o segundo duelo com a Austrália, a seleção brasileira enfrentará a Índia no sábado (3), às 11h (de Brasília), encerrando a Data Fifa.