Marcelo Veiga: times, títulos e mais da carreira do técnico vítima da Covid-19

Lenda do Bragantino e do futebol paulista, o treinador morreu nesta segunda-feira (14), vítima de Covid-19

Morreu nesta segunda-feira (14), aos 56 anos, Marcelo Veiga, técnico de futebol, que estava atualmente no São Bernardo FC e disputou a Série A-2 do nesta temporada, além da Copa Paulista. Ex-jogador, se destacou pelas inúmeras passagens pelo , equipe pela qual fez mais de 500 partidas no comando.

Acaba de falecer Marcelo Veiga, maior treinador da história do Bragantino, por conta da COVID-19.



Marcelo Veiga deixou seu nome marcado na história do massa-bruta, e sempre será lembrado. Vá em paz, Marcelo! #Luto pic.twitter.com/2WyEjFhur0 — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) December 14, 2020

Tendo assumido o São Bernardo no começo do ano, para tentar levar o Tigre de volta à elite do , Marcelo Veiga, com suas tradicionais defesas fortes, fez excelente campanha na A-2 e ficou a um gol de voltar para a primeira divisão do Campeonato Paulista.

Na Copa Paulista, o time do ABC ainda briga pelo título, tendo se classificado para as semifinais do torneio. O treinador só ficou à beira do gramado em uma partida, porém, já que testou positivo para o vírus após a primeira rodada da competição, quando um surto da doença atacou o São Bernardo. No dia 22 de novembro, o clube divulgou oficialmente que o técnico havia sido internado em estado grave na UTI após apresentar sintomas mais avançados.

Confira mais sobre a carreira e a vida de Marcelo Veiga.

Por onde passou Marcelo Veiga?

Ex-jogador de futebol, Marcelo Veiga, lateral-esquerdo, foi revelado pelo Santo André, clube do ABC. Chegou a passar por clubes grandes do futebol brasileiro, como e , sendo campeão da Copa do pelo . Teve uma carreira de sucesso como jogador, tendo feito parte também do time da Portuguesa que foi vice-campeão brasileiro em 1996.

O Santos FC lamenta o falecimento de Marcelo Veiga, ex-jogador do Clube. Ele tinha 56 anos e era técnico do São Bernardo. Estava internado na Santa Casa de Bragança Paulista, no interior de , para tratamento de complicações da Covid-19. Desejamos força aos familiares. pic.twitter.com/zG4KYww4QU — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 14, 2020

Foi como treinador, entretanto, que Marcelo fez história, especialmente no interior de São Paulo. Tendo iniciado sua carreira no Lemense, ficou marcado por montar defesas fortes e pelas campanhas de sucesso nas divisões inferiores do futebol paulista.

Após alguns anos rodando por equipes do interior, como Matonense, Guaçuano e Ferroviário-CE, recebeu a primeira oportunidade no Bragantino, clube onde marcaria época. Em 2005, conseguiu o primeiro de seus grandes feitos pelo time: desde 1995 na Série A-2, a equipe de Bragança Paulista subiu com Marcelo Veiga de volta à elite do Paulistão, tendo terminado na segunda colocação de seu grupo.

Deixou o clube e retornou em 2006, onde fez outra grande campanha: terminou como vice-campeão da Copa Paulista, conquistando uma vaga na de 2007. No ano seguinte, conquistaria talvez, seu maior feito, porém.

Lamentamos a morte do ex-atleta e treinador Marcelo Veiga, aos 56 anos. Lateral-esquerdo, defendeu o Colorado em 1992, integrando o grupo campeão gaúcho e da Copa do Brasil no mesmo ano. Nossos sentimentos à família e aos amigos. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 14, 2020

Além de Marcelo Veiga ter levado o Bragantino para a semifinal do Paulistão, onde foi eliminado pelo Santos, o clube do interior paulista foi campeão da , retornando para a do Brasileirão após cinco anos.

Após rápida passagem pelo Paulista, recebeu sua única oportunidade na Série A do Brasileirão, pelo desesperado . Fez 13 jogos, com duas vitórias e 11 derrotas, mas conseguiu um terço dos pontos do time naquele Brasileirão. Após goleada diante do Santos, entregou o cargo e retornou ao Bragantino.

Ficou cinco anos no clube, em sua passagem mais duradoura. Pela Série B, terminou quatro anos consecutivos na parte de cima da tabela, ficando a uma vitória de levar o clube a Série A em 2011. No ano seguinte, após sequência ruim, se demitiu.

À partir daí, rodou o interior paulista, sempre aparecendo aqui e acolá para salvar o Bragantino novamente - passou pelo clube em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019. Em 2017, por exemplo, com a equipe paulista à beira da , na oitava colocação de seu grupo na terceira divisão, conseguiu ser importante na luta contra o rebaixamento.

#RedBullBragantino | Antes da conquista da Série B do ano passado, último título do clube tinha sido a Série C de 2007, sob comando de Marcelo Veiga.



Além do Bragantino, também conquistaram o acesso à Série B naquele ano as equipes do , Vila Nova e ABC. 📷: Felipi Granado pic.twitter.com/OqM9jZo97u — Fernanda (@Ferm_machado) August 3, 2020

Durante esse período, passou também por -SP - onde foi campeão da Série D -, , Portuguesa, , , Mogi Mirim e outros clubes importantes.

No ano de 2018, após salvar o Bragantino, conseguiu fazer novo planejamento e novamente levar o time paulista de volta à Série B. No ano seguinte, porém, com o anúncio da parceria entre o clube e a Red Bull, foi demitido após completar 516 jogos comandando o time de Bragança Paulista, que decidiu apostar no trabalho de Antônio Carlos Zago para a Série B.

Agora, estava no São Bernardo, e comandava um projeto que parecia próximo de render frutos, dada a boa campanha do Tigre no Paulistão Série A-2 e na Copa Paulista.

Red Bull Bragantino é 11º colocado do Brasileirão e é importante dizer que só existe hoje graças a Marcelo Veiga.



assumiu o Bragantino pela última vez em 2017, perto de cair pra Série D. salvou do rebaixamento, em 2018 subiu para a B e aí a parceira chegou. que descanse em paz. — Gabriel Carneiro (@gabe_carneiro) December 14, 2020

Quais são os títulos de Marcelo Veiga?

O Red Bull Bragantino lamenta profundamente a morte do técnico Marcelo Veiga, treinador que mais vezes comandou a equipe - com 516 jogos - nesta segunda-feira (14). Neste momento de luto e tristeza, o clube se solidariza aos familiares e amigos do treinador. 😢 pic.twitter.com/5C3yOsZSAh — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 14, 2020

Marcelo Veiga, em sua carreira, conquistou dois títulos:

Série C do Brasileirão de 2007 - Bragantino

Série D do Brasileirão de 2015 - Botafogo-SP

O treinador também foi responsável por dois acessos do time de Bragança Paulista, em 2005, no Paulistão, e em 2018, na Série C.