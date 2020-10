Marcelo é ainda mais questionado após derrota do Real para o Shakhtar: "Até quando"?

Lateral brasileiro, que já havia sido alvo da imprensa contra o Cádiz, volta a decepcionar com má atuação na Champions

O sofreu uma avalanche de críticas após a derrota por 3 a 2 diante do , nesta quarta-feira, em casa, na estreia da Liga dos Campeões. Mas chama a atenção a reprovação total com o desempenho do lateral esquerdo Marcelo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Contra os ucranianos, o brasileiro recebeu a segunda chance consecutiva como titular. Mas, a exemplo do revés por 1 a 0 para o Cádiz, no final de semana, por , virou alvo mais uma vez da imprensa espanhola. A ponto de o jornal Marca destacar o artigo em que analisa os jogadores individualmente com o título: "Marcelo: até quando?"

Mais times

"Na defesa não dá para contar com ele. ELE NÃO ESTÁ (escrito assim mesmo, em letras maiúsculas). Tentou no ataque no segundo tempo, mas está a anos luz do brilhante jogador que foi. É uma pena, mas está para jogar a e um pouco mais", comenta a publicação sobre o brasileiro, que teve muito trabalho contra o compatriota Tetê e companhia.

As , outro tradicional veículo esportivo da capital, também não aliviou para o camisa 12. "Aproxima-se um futuro duro para ele", diz o diário. "O lateral brasileiro pode ter muita dificuldade para recuperar a confiança de Zidane depois do fraco nível defensivo que demonstrou nos gols da equipe ucraniana".

Já a Goal Espanha afirma que "Marcelo foi um dos que sofreram ataques após a primeira derrota na liga contra o Cádiz, e contra o foi de novo apontado como culpado pelos gols dos ucranianos em uma lateral esquerda que virou uma avenida".

Marcelo também foi criticado nas redes sociais. Um lance no segundo tempo, em que ele é facilmente superado pelo ataque do Shakhtar, viralizou nas redes sociais (o gol de Marlos acabaria anulado por impedimento). Uma foto em que ele parece sorrindo ao fundo da comemoração do Shakhtar também repercutiu.

Questionado sobre as críticas a Marcelo na véspera da estreia na Champions, Zidane poupou o lateral esquerdo. "Aqui estamos todos no mesmo barco e as críticas nos fazem mais fortes. Sabendo da situação e de onde estamos, há críticas, ainda mais depois do jogo do outro dia, mas a única coisa que podemos e devemos fazer é voltar ao trabalho", disse o francês.

Mais artigos abaixo

Nesta quarta, após mais um rendimento abaixo das expectativas do brasileiro, o treinador merengue novamente evitou análises individuais e assumiu a culpa pela má fase às vésperas do clássico contra o Barcelona, no sábado. "Eu sou o responsável. Como o primeiro tempo foi muito negativo, algo que eu fiz não foi bom. O primeiro gol mudou tudo. Mas estamos começando e não vamos baixar os braços".

Para completar, os números de Marcelo também dão munição aos seus críticos. Nas últimas 12 partidas em que ele começou como titular, a equipe espanhola perdeu cinco (com seis vitórias e um empate). Um retrospecto bem distante para um ídolo que soma 22 títulos com a camisa blanca, dentre os quais cinco La Ligas e quatro Champions.