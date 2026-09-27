Marcão revela sonho do Fluminense para reta final: “Pensamentos muito grandes”

O Fluminense aproveita a pausa para a Data Fifa para recuperar o elenco antes da reta final da temporada. Em um vídeo divulgado pelos canais oficial do clube, o técnico Marcão ressaltou a importância do descanso para que os jogadores estejam preparados para a sequência de partidas e revelou que o clube tem grandes objetivos para os próximos meses.

Marcão assumiu o comando do Fluminense após a saída de Luis Zubeldía e conseguiu uma sequência positiva à frente da equipe. Desde a mudança no comando, o treinador soma nove jogos, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, além de ter conduzido o time à classificação para as quartas e, posteriormente, à semifinal da Libertadores.

Com 18 dias desde o último jogo antes da pausa, uma vitória sobre o Corinthians fora de casa no dia 20 de setembro, e o próximo compromisso pelo Brasileirão, o treinador destacou que o período será importante para recuperar o grupo do desgaste acumulado. Marcão também projetou a sequência até o fim do ano e deixou clara a ambição do elenco.

“Tem a parte do descanso, o corpo, a sequência de jogos. É mental, físico. E depois uma sequência direta até o final do ano, em que a gente tem pensamentos muito grandes”, afirmou Marcão.

O técnico também ressaltou que o objetivo é aproveitar o período para preparar a equipe para disputar as competições que ainda estão em aberto. “Pra gente entregar aqui o melhor e conquistar tudo que a gente almeja nessa reta final”, completou.

O Fluminense chega à reta final da temporada em posição de destaque. O Tricolor é o quarto colocado do Brasileirão, com 48 pontos, e está na semifinal da Libertadores, na qual enfrentará o Palmeiras em outubro. O time volta a campo pelo campeonato nacional no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).