Marca de Buffon supera a de 'intermináveis' do Brasileirão Série A; compare

Goleiro italiano garantiu novo recorde na carreira profissional; número é suficiente para ultrapassar destaques do futebol brasileiro

Aos 41 anos, o goleiro Gianluigi Buffon atingiu marca histórica no Campeonato Italiano. Com 648 jogos entre o tempo no qual atuou pelo e na Série A, o arqueiro tornou-se o atleta com mais partidas disputadas na competição ao superar os 647 duelos de Paolo Maldini na última quarta-feira (18).

O recorde obtido por Buffon durante a vitória da Juventus diante do , por 2 a 1, não é unânime somente no torneio italiano uma vez comparado com os números dos atletas nacionais no Campeonato Brasileiro.



Para se ter uma ideia, Fábio, goleiro do Cruzeiro, é o jogador com o maior número de partidas disputadas no Brasileirão com 596, até então. Buffon, por sua vez, soma 52 jogos a mais que o cruzeirense e lidera com vantagem a lista com renomados nomes.

Com a atual marca do goleiro italiano junto aos números dos atletas nacionais, a Goal montou como seria o suposto top 10 dos jogadores que por mais vezes atuaram no Brasileirão. Compare: