Marc Cucurella surpreende com penteado completamente diferente

Um visual completamente novo para Marc Cucurella. Depois da Copa do Mundo, ele já havia feito, como prometido, uma tatuagem com o rosto do técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, mas agora também se desfez de sua característica cabeleira cacheada.

“Uma pequena tatuagem do rosto de Luis de la Fuente”, prometeu Cucurella antes da final da Copa do Mundo, caso a Espanha vencesse. E foi o que aconteceu, já que, com um gol de Ferran Torres na prorrogação, a Espanha se tornou a nova campeã do mundo.

Cucurella se mostrou um homem de palavra, porque pouco mais de uma semana depois o rosto de De la Fuente já estava tatuado em seu braço. Aliás, Lamine Yamal também fez uma promessa: em caso de título mundial da Espanha, ele deixaria a barba e o bigode crescerem por três semanas. No entanto, o ponta ainda não parece ter começado com isso.

Para Cucurella, apenas uma tatuagem não era suficiente. A recém-contratada contratação do Real Madrid agora também adotou um corte renovado. A característica cabeleira cacheada deu lugar a longas tranças.

Isso é um tanto quanto notável, já que o lateral-esquerdo jogou toda a carreira com os cachos chamativos. Cucurella fazia isso por causa de seu filho autista, que dessa forma conseguiria reconhecê-lo facilmente em campo.

“Tenho um filho com autismo. Eu gostaria de não ter dinheiro nenhum, desde que meu filho fosse saudável. Deixo meu cabelo crescer porque ele gosta, mas também para que ele ainda me reconheça se me perder de vista em campo”, explicou Cucurella.