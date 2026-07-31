O atacante grego Vangelis Pavlidis respondeu ao interesse do Barcelona com uma grande atuação por seu clube, o Benfica, nas fases eliminatórias de acesso à Liga Europa.
O jornal AS noticiou que o Barcelona está monitorando Pavlidis, diante dos desdobramentos dos casos de Julián Álvarez e Ferran Torres, ao mesmo tempo em que o jogador grego segue apresentando atuações impressionantes com o Benfica.
Pavlidis conduziu o Benfica à goleada sobre o St. Gallen, na partida de volta da segunda fase preliminar de acesso à Liga Europa.
O Benfica precisava reverter a derrota por 2 a 1 sofrida na ida, na Suíça, e conseguiu com uma atuação sólida comandada pelo atacante grego, que marcou 4 gols em um "super hat-trick", na noite em que o Benfica venceu por 5 a 0.
O AS destacou: "Foi de fato uma noite excepcional para o atacante grego, na tentativa de seduzir o Barcelona, que observa o jogador com grande interesse".
Caso Pavlidis se torne a opção final, as negociações com o Benfica não serão nada fáceis, já que o técnico Marco Silva e o clube português contam com o jogador em uma temporada que já começou para eles.
O atacante grego é um dos artilheiros mais prolíficos fora das cinco grandes ligas europeias. Na temporada 2025-2026, Pavlidis alcançou pela terceira temporada consecutiva a marca de 30 gols, além de completar sua quinta temporada seguida ultrapassando os 20 gols, entre suas passagens pelo AZ Alkmaar, da Holanda, e pelo Benfica, de Portugal.
No Alkmaar, marcou 25 gols na temporada 2021-2022, 22 gols na temporada 2022-2023 e 33 gols na temporada 2023-2024.
Esses números levaram o Benfica a investir 18 milhões de euros em sua contratação, valor que o jogador provou merecer plenamente, após marcar 30 gols em suas duas primeiras temporadas com o clube português.