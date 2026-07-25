Relatos da imprensa italiana revelaram que o nome de Marcus Rashford foi colocado sobre a mesa durante as negociações em curso entre a Roma e o Manchester United relativas à transferência do médio francês Manu Koné para o clube inglês.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o Manchester United é um dos principais interessados na contratação de Koné, que chamou a atenção pelo seu desempenho com a seleção da França no Mundial de 2026. No entanto, a direção do clube continua reticente em pagar os 60 milhões de euros exigidos pela Roma para abdicar do jogador.

O jornal acrescentou que os responsáveis do United prosseguem as negociações com a Roma numa tentativa de reduzir o valor do negócio, com a apresentação da ideia de incluir Rashford nas conversações.

Contudo, o relato afirmou que concretizar este passo parece complicado, uma vez que Rashford recebe um salário anual líquido de cerca de 10 milhões de euros, além de prémios que podem chegar aos 2,5 milhões de euros, o que faria dele o jogador mais bem pago da Serie A com grande diferença.

O relato indicou que a Roma prefere contratar Rashford por empréstimo numa fase inicial, e não através de uma transferência definitiva, o que poderá obrigar o Manchester United a assumir uma parte significativa do salário do jogador, um cenário que não parece provável neste momento.

Por outro lado, a Roma pondera vender Koné durante o verão de forma a obter um encaixe financeiro que a ajude a cumprir as regras do fair play financeiro.

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