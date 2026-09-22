Roberto Mancini não esperou muito para iniciar sua batalha fora das quatro linhas. Desde que assumiu o comando da seleção italiana, ele traçou um objetivo claro: "impedir que as seleções rivais roubem jovens talentos com dupla nacionalidade antes que eles se tornem parte do projeto da Azzurra".

De acordo com o site francês "Foot Mercato", a seleção italiana já se movimentou em direção a diversos jovens jogadores que possuem outras opções internacionais, dentro de uma estratégia que visa identificá-los cedo e integrá-los ao projeto da seleção nos próximos anos.

As movimentações da Itália incluíram vários jogadores, com destaque para Samuele Inacio, que desperta o interesse da seleção brasileira, e Issa Doumbia, que a Costa do Marfim tenta convocar, além de Alessandro Romano, que estava entre os interesses da Suíça.

A seleção italiana também convocou Mohamed Ali Zouma, que tinha a possibilidade de representar a Costa do Marfim ou Burkina Faso, num movimento que reflete o desejo de Mancini de agir cedo, antes que esses talentos definam seu futuro internacional.

O "Foot Mercato" afirmou que essas movimentações não são aleatórias, mas representam uma estratégia bem calculada do técnico italiano, que quer identificar os jogadores capazes de se integrar rapidamente ao projeto da seleção, evitando perder qualquer talento para outra seleção.

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"Não queremos perder talentos"

Mancini defendeu suas decisões de convocar um grande número de jovens jogadores, ressaltando que o objetivo principal é conhecê-los de perto e avaliar a capacidade deles de permanecer na seleção durante os próximos quatro anos.

Disse o técnico italiano: "Se eu tivesse convocado jogadores mais velhos, haveria críticas. Convoquei jogadores jovens porque é importante conhecê-los de perto para construir uma equipe vencedora no futuro".

E acrescentou: "Precisamos identificar o mais rápido possível os jogadores que podem ficar conosco durante os próximos quatro anos. Convoquei um número maior de jogadores do que o habitual porque quero vê-los dentro de campo".

Mancini não esconde sua preocupação com a transferência dos jovens talentos italianos para outras seleções, considerando que a solução não está em reclamar desse fenômeno, mas em agir cedo para descobrir os jogadores e escolhê-los antes que mudem seu destino internacional.

E explicou: "Não podemos reclamar se jogadores jovens se transferem para clubes estrangeiros; precisamos encontrar uma solução. A solução é procurá-los e escolhê-los rapidamente, especialmente para evitar perder os jogadores que possuem dupla nacionalidade".

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Mancini também falou sobre Mohamed Ali Zouma, dizendo: "Zouma se transferiu para a segunda divisão alemã, que é um ótimo campeonato. Ele vem tendo um bom desempenho, e esperamos que continue assim".

Após a movimentação em direção a vários jovens talentos, parece que Niccolò Tresoldi representa o próximo alvo de Mancini, já que o técnico italiano busca convencer o jovem atacante a escolher a Azzurra, apesar de ele ainda fazer parte dos planos da seleção alemã sub-21.

Dessa forma, Mancini começou cedo a corrida pela nacionalidade esportiva, colocando os talentos com dupla nacionalidade no topo de suas prioridades, numa tentativa de construir um núcleo jovem para a seleção italiana e, ao mesmo tempo, fechar a porta para os rivais antes que seja tarde demais.