Áudio vazado de Mancini explica saída do São Paulo: “Daniel Alves pediu o Diniz”

O ex-coordenador técnico do Tricolor seria o substituto de Cuca, mas preferiu se demitir após a chegada de Diniz

Em áudio vazado nas redes sociais, Vagner Mancini explica o motivo do seu pedido de demissão do . A gravação começou a circular no WhatsApp na manhã deste sábado, 28 de setembro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

"Sabe porque eu saí, boleirão? Porque eu fui efetivado no cargo, aí quatro horas depois disso, o Daniel Alves foi lá pedir o Fernando Diniz. Eles (diretoria) me chamaram e falaram que estavam em dúvida. Falei: 'Ué, se estão em dúvida, vão atrás do Diniz que estou indo embora, tchau'. Foi isso", é o que teria dito Mancini.

O jornalista Jorge Nicola, da ESPN e Yahoo Esportes, confirmou com o próprio Mancini a veracidade do áudio. Em entrevista ao blog de Nicola, o ex-coordenador técnico do São Paulo falou sobre sua demissão: "Me senti desprestigiado e constrangido. Assim que o Cuca comunicou que estava saindo do clube, fui procurado pela diretoria do São Paulo, que me propôs assumir o comando do time. [...] Mais tarde, me comunicaram que os jogadores tinham sugerido o Diniz e que a diretoria estava em dúvida sobre o que fazer. Aí eu facilitei a vida deles e disse que estava pedindo demissão".

Segundo a ESPN, outros jogadores do elenco são paulino também estavam na reunião que decidiu a contratação de Fernando Diniz, como Hernanes, Tiago Volpi, Pablo e Reinaldo. Raí e Leco acataram a decisão dos jogadores e rapidamente fecharam o acordo com o novo treinador.

Diniz estreia no comando do São Paulo contra o Flamengo, neste sábado, às 19h, no Maracanã. O Tricolor está em sexto lugar no Brasileirão com 35 pontos, já o rubro negro é o líder da competição com 48 pontos.