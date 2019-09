Fernando Diniz se anima após acordo com o São Paulo: "É o auge da minha carreira"

Substituto de Cuca no São Paulo, Fernando Diniz se anima com a chance de treinar o clube paulista. Ele ainda enaltece trabalho feito por Telê Santana

Fernando Diniz foi apresentado, na tarde desta sexta-feira (27), como novo treinador do . Em sua chegada, ele não escondeu que vive o auge da sua carreira ao trabalhar à frente do time do Morumbi.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Certamente, a minha carreira está evoluindo. É o auge da minha carreira até agora. Peguei , e São Paulo. É fazer com que os jogadores joguem bem, da maneira que todos esperam e de forma bonita", declarou.

Em sua primeira entrevista como técnico do , Fernando Diniz admite mudar a forma de atuar em sua chegada ao Morumbi.

"Eu não sou uma pessoa inflexível. O trabalho do técnico é conseguir criar oportunidades. Tudo o que faço vai dividir. Quanto mais chance você criar, mais chance você tem de vencer. Eu joguei contra o Nacional com 70 minutos do time marcando em bloco baixo. O time não estava em condições de sair jogando, não estava seguro para isso. Se você jogar bem, você tem mais chances de vencer os jogos. Quando for possível, a gente vai jogar bem. Quando não for possível, seremos um time mais reativo", comentou.

Respaldo da diretoria: "O que todo mundo quer é vencer. As pessoas falam de resultado, mas o Fluminense, quando saí, ele estava na parte final da Sul-Americana e, embora não fosse bem no Brasileiro, tinha o apoio absoluto do torcedor. Ele tinha naquilo a ideia de futuro, o que é primordial".

Elenco do São Paulo: "O grupo se encaixa perfeitamente, jogadores de muita qualidade, jogadores renomados, vencedores. E o São Paulo é um celeiro de craques da base. Estou muito bem amparado. A gente quer vencer, a gente espera vencer o quanto antes para fundamentar o trabalho".

Mais artigos abaixo

Trabalho de Cuca: "Não vou chegar aqui e mudar tudo o que está sendo feito, o Cuca é um grande treinador. É adaptar o time aos poucos na forma de pensar. É a vida, jogar como o São Paulo. A torcida está certo. Estive na terceira divisão há dois anos".

Pressão sobre trabalho: "Pressão existe, ficar muito tempo sem ganhar títulos aumenta a pressão. Quanto ao time, a gente procurou mexer o mínimo possível na estrutura que estava aí. O jogo é amanhã, os jogadores estavam em um processo de recuperação contra o . É levar um time forte e determinado para fazer um grande jogo no Rio de Janeiro".