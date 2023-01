Manchester United x Nottingham Forest ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Liga

Equipes fazem o segundo da semifinal nesta quarta-feira (1); veja como acompanhar na internet

Manchester United e Nottingham Forest se enfrentam na tarde desta quarta-feira (1), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, no duelo da volta das semifinais da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

No duelo de ida, o Manchester United bateu o Nottingham por 3 a 0 fora de casa, e chega em vantagem para o jogo de volta em busca da vaga na final da competição.

Pentacampeão da competição, o United tenta chegar pela décima final em sua história na Copa da Liga, enquanto o Nottingham, tetracampeão da Copa, busca a sua sétima participação em finais.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Martínez, Malacia; Fred, Casemiro, Rashford, Antony, Bruno Fernandes; Weghorst.

Escalação do provável Nottingham Forest: Hennessey; Aurier, Worrall, McKenna, Renan Lodi; Danilo, Freuler, Gustavo Scarpa, Lingard; Johnson e Surridge.

Desfalques

Manchester United

Donny van de Beek, Axel Tuanzebe, Anthony Martial, Diogo Dalot e Christian Eriksen, lesionados, desfalcam o United.

Nottingham Forest

Giulian Biancone, Moussa Niakhaté, Omar Richards, Taiwo Awoniyi, Cheikhou Kouyaté, Dean Henderson e Morgan Gibbs-White, lesionados, desfalcam o Forest.

Quando é?