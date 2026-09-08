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Premier League
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Manchester United x Manchester City: prévia da Premier League

Premier League
Manchester City
Manchester United
B. Fernandes
E. Haaland

Prévia completa de Manchester United x Manchester City na Premier League. É o clássico de Manchester em Old Trafford.

crest
Premier League - Rodada 4
Old Trafford

Manchester United x Manchester City começa em 13 de setembro de 2026 às 11h30 EST e 15h30 GMT.

United e City se enfrentam no primeiro Derby de Manchester da temporada

Espere o inesperado do United

O United produziu uma sequência de resultados bastante irregular. A equipe começou com uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Hull na rodada de abertura e depois saiu atrás contra o Ipswich, mas acabou vencendo por 5 a 2 em um confronto que dominou em Old Trafford. O golaço de Ainsley Maitland-Niles nos acréscimos no Hill Dickinson Stadium fez com que a equipe dividisse os pontos com o Everton em um empate por 2 a 2, apesar de ter estado em vantagem duas vezes. Bruno Fernandes brilhou pelo Manchester United, com três gols e uma assistência nesta temporada. Ele deu 21 assistências em 2025-26, um novo recorde histórico de uma única temporada.

manchester unitedGetty Images

City tem um aproveitamento de 100% para proteger

O Manchester City, sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, teve um início perfeito de campanha, vencendo seus três compromissos. Embora Erling Haaland esteja com um novo corte de cabelo, a máquina de gols norueguesa segue fazendo o de sempre em 2026-27. Ele marcou o único gol contra o Coventry na última partida, além de dois gols contra o Crystal Palace. Seu parceiro de ataque, Rayan Cherki, já tem dois gols e duas assistências nesta temporada.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-COVENTRYGetty Images

Estatísticas importantes e notícias de lesão

  • O United sofreu dois ou mais gols em seus três primeiros jogos de liga de uma temporada apenas pela segunda vez em 50 anos.
  • O United está invicto nos últimos dois jogos de Premier League do Derby de Manchester em Old Trafford, mas perdeu oito dos últimos 16 confrontos desse tipo.
  • O gol de Erling Haaland contra o Coventry foi o 300º de sua carreira profissional.
  • Cinco jogadores do time titular do City contra o Coventry chegaram ao clube depois de janeiro de 2026.
Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester United x Manchester City

Técnico

  • M. Carrick

Michael Carrick não conta com Amad Diallo e Carlos Baleba, ambos lesionados, antes do clássico. Não há suspensões listadas para o United, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

Enzo Maresca não tem problemas físicos para relatar no Manchester City, sem lesões ou suspensões listadas nos dados do elenco. O City chega para o jogo com todo o elenco disponível para seleção.

Forma

MUN

MUN - Sequência

LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MCI

MCI - Sequência

ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Manchester United somou duas vitórias, duas derrotas e um empate em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória em casa por 5 a 2 sobre o Ipswich Town na Premier League, uma forte resposta após a derrota por 2 a 0 para o Hull City na semana anterior. O United também perdeu por 4 a 2 para o AC Milan na pré-temporada e empatou por 1 a 1 com Leeds United e Paris Saint-Germain em amistosos. Ao longo desses cinco jogos, o United marcou dez gols e sofreu oito.

O Manchester City venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única derrota vindo contra o Arsenal na Community Shield, quando perdeu por 3 a 0. Na Premier League, o City foi clínico, vencendo o Crystal Palace por 4 a 1 fora de casa e o Bournemouth por 2 a 1. Também venceu jogos de pré-temporada contra Atletico Madrid e o K-League All Stars, marcando sete gols e sofrendo dois nessas quatro vitórias.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Manchester UnitedEmpateManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Supercopa da Inglaterra
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em janeiro de 2026, quando o Manchester United venceu o Manchester City por 2 a 0 em Old Trafford pela Premier League. Nos últimos cinco encontros, o United soma duas vitórias contra uma do City, com um empate e uma partida da Community Shield terminando empatada. O maior resultado do City nessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 no Etihad em setembro de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
E
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
E
E
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
E
E
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
E
E
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
E
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
E
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
E
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
E
E
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
E
E
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
E
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
E
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a liderança após as partidas de abertura da temporada 2026/27, enquanto o Manchester United está atualmente em décimo lugar.

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