Manchester United x Manchester City começa em 13 de setembro de 2026 às 11h30 EST e 15h30 GMT.
United e City se enfrentam no primeiro Derby de Manchester da temporada
Espere o inesperado do United
O United produziu uma sequência de resultados bastante irregular. A equipe começou com uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Hull na rodada de abertura e depois saiu atrás contra o Ipswich, mas acabou vencendo por 5 a 2 em um confronto que dominou em Old Trafford. O golaço de Ainsley Maitland-Niles nos acréscimos no Hill Dickinson Stadium fez com que a equipe dividisse os pontos com o Everton em um empate por 2 a 2, apesar de ter estado em vantagem duas vezes. Bruno Fernandes brilhou pelo Manchester United, com três gols e uma assistência nesta temporada. Ele deu 21 assistências em 2025-26, um novo recorde histórico de uma única temporada.Getty Images
City tem um aproveitamento de 100% para proteger
O Manchester City, sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, teve um início perfeito de campanha, vencendo seus três compromissos. Embora Erling Haaland esteja com um novo corte de cabelo, a máquina de gols norueguesa segue fazendo o de sempre em 2026-27. Ele marcou o único gol contra o Coventry na última partida, além de dois gols contra o Crystal Palace. Seu parceiro de ataque, Rayan Cherki, já tem dois gols e duas assistências nesta temporada.Getty Images
Estatísticas importantes e notícias de lesão
- O United sofreu dois ou mais gols em seus três primeiros jogos de liga de uma temporada apenas pela segunda vez em 50 anos.
- O United está invicto nos últimos dois jogos de Premier League do Derby de Manchester em Old Trafford, mas perdeu oito dos últimos 16 confrontos desse tipo.
- O gol de Erling Haaland contra o Coventry foi o 300º de sua carreira profissional.
- Cinco jogadores do time titular do City contra o Coventry chegaram ao clube depois de janeiro de 2026.
Prováveis escalações
United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.
City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Manchester United x Manchester City
Técnico
- M. Carrick
Michael Carrick não conta com Amad Diallo e Carlos Baleba, ambos lesionados, antes do clássico. Não há suspensões listadas para o United, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.
Enzo Maresca não tem problemas físicos para relatar no Manchester City, sem lesões ou suspensões listadas nos dados do elenco. O City chega para o jogo com todo o elenco disponível para seleção.
Forma
O Manchester United somou duas vitórias, duas derrotas e um empate em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória em casa por 5 a 2 sobre o Ipswich Town na Premier League, uma forte resposta após a derrota por 2 a 0 para o Hull City na semana anterior. O United também perdeu por 4 a 2 para o AC Milan na pré-temporada e empatou por 1 a 1 com Leeds United e Paris Saint-Germain em amistosos. Ao longo desses cinco jogos, o United marcou dez gols e sofreu oito.
O Manchester City venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única derrota vindo contra o Arsenal na Community Shield, quando perdeu por 3 a 0. Na Premier League, o City foi clínico, vencendo o Crystal Palace por 4 a 1 fora de casa e o Bournemouth por 2 a 1. Também venceu jogos de pré-temporada contra Atletico Madrid e o K-League All Stars, marcando sete gols e sofrendo dois nessas quatro vitórias.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre esses times aconteceu em janeiro de 2026, quando o Manchester United venceu o Manchester City por 2 a 0 em Old Trafford pela Premier League. Nos últimos cinco encontros, o United soma duas vitórias contra uma do City, com um empate e uma partida da Community Shield terminando empatada. O maior resultado do City nessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 no Etihad em setembro de 2025.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
E
V
V
|4
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
D
V
V
|5
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|+3
|5
E
E
V
|6
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
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E
E
|7
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
E
V
E
|8
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
E
E
V
|9
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
E
E
V
|10
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
D
V
|11
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|+1
|4
E
V
D
|12
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
E
V
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|13
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
D
V
|15
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
E
E
D
|16
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
E
E
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|17
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
E
D
D
|18
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
E
D
D
|19
|3
|0
|0
|3
|4
|7
|-3
|0
D
D
D
|20
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
D
D
D
Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a liderança após as partidas de abertura da temporada 2026/27, enquanto o Manchester United está atualmente em décimo lugar.