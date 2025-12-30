Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoWolverhampton
ASSISTA COM O
Felipe Proença

Manchester United x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Clubes entram em campo nesta terça-feira no Old Trafford, pela 19ª rodada da Premier League

Manchester United e Wolverhampton se enfrentam nesta terça-feira (30), às 17h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Manchester United x Wolverhampton ao vivo

O jogo entre Manchester United e Wolverhampton será transmitido pela Xsports, na TV aberta, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Manchester United x Wolverhampton: informações da partida

crest
Premier League - Premier League
Old Trafford

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Wolverhampton

Manchester UnitedHome team crest

3-4-2-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestWOL
31
S. Lammens
15
L. Yoro
26
A. Heaven
23
L. Shaw
25
M. Ugarte
2
D. Dalot
18
Casemiro
13
P. Dorgu
10
M. Cunha
11
J. Zirkzee
30
B. Sesko
1
J. Sa
4
S. Bueno
2
M. Doherty
15
Y. Mosquera
11
H. Hwang
8
J. Gomes
36
M. Mane
3
H. Bueno
38
J. Tchatchoua
37
L. Krejci
14
T. Arokodare

3-4-2-1

WOLAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Rúben Amorim

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Edwards

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Manchester United

Na sexta posição da tabela com 29 pontos, o Manchester United tem oscilado bastante nas últimas rodadas e tenta construir uma sequência positiva após vencer o Newcastle no Boxing Day por 1 a 0.

Notícias do Wolverhampton

Afundado na lanterna com apenas dois pontos somados, o Wolverhampton vem de 12 derrotas seguidas, somando todas as competições, e tenta ensaiar uma reação, embora isso pareça cada vez mais difícil.

Forma atual

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

WOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Confrontos diretos recentes

MUN

Outros

WOL

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

9

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0