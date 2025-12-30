Manchester United x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Manchester United e Wolverhampton se enfrentam nesta terça-feira (30), às 17h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Manchester United x Wolverhampton ao vivo

O jogo entre Manchester United e Wolverhampton será transmitido pela Xsports, na TV aberta, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Manchester United

Na sexta posição da tabela com 29 pontos, o Manchester United tem oscilado bastante nas últimas rodadas e tenta construir uma sequência positiva após vencer o Newcastle no Boxing Day por 1 a 0.

Notícias do Wolverhampton

Afundado na lanterna com apenas dois pontos somados, o Wolverhampton vem de 12 derrotas seguidas, somando todas as competições, e tenta ensaiar uma reação, embora isso pareça cada vez mais difícil.

