Manchester United x Reading ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo neste sábado (28), em Old Trafford; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Reading se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Nottingham Forest por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United volta as atenções para a Copa da Inglaterra. Na terceira rodada da FA Cup, o Red Devils eliminou o Everton por 3 a 1.

Para o confronto, o técnico Erik ten Hag pode promover o retorno de Casemiro ao time titular. O brasileiro cumpriu suspensão na derrota para o Arsenal por 3 a 2, enquanto Martial e Antony são tratados como dúvidas, mas o atacante francês deve estar apto para começar.

Do outro lado, o Reading avançou com a vitória sobre o Watford por 2 a 0, mas vem de goleada para o Stoke City por 4 a 0. Andy Carroll, Sam Hutchinson, Liam Moore e Dejan Tetek permanecem no departamento médico do clube.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Varane, Lisando Martínez, Tyrell Malacia; Casemiro, Fred; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Escalação do provável Reading: Dean Bouzanis; Mbengue, Scott Dann, Thomas Holmes; Rahman Baba, Mamadou Loum, McIntyre, Kelvin Abrefa; Azeez; Lucas João e Shane Long.

Desfalques

Manchester United

Donny van de Beek está machucado.

Reading

Andy Carroll, Sam Hutchinson, Liam Moore e Dejan Tetek seguem como desfalques.

Quando é?