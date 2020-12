Manchester United ganha à moda antiga e Solskjaer vê críticas diminuírem

A vitória contra o Wolverhampton, que veio com gol nos acréscimos, deu vice-liderança e respiro ao treinador

Depois de altos e baixos, o venceu mais uma vez e engatou uma boa sequência na Premier League. Depois da eliminação improvável na Liga dos Campeões e resultados abaixo do esperado, um gol à moda antiga deu um respiro a mais para Ole Gunnar Solskjaer.

Com a classificação na mão, precisando somar um ponto em seis, o United se viu eliminado na fase de grupos da e crítica caírem sobre o trabalho irregular de Solskjaer. Com oito jogos de invencibilidade na Premier League, o time voltou a se encaixar, mesmo sem encantar, e chegou à vice-liderança do Inglês, a apenas dois pontos do líder .

A sexta vitória dos últimos oito jogos, porém, veio além dos 15 do segundo tempo. Já nos acréscimos, aos 48 minutos de jogo, Marcus Rashford, com assistência de Bruno Fernandes, marcou o gol do triunfo sobre o . E fazia tempo que o torcedor não via um gol tão tarde sair no Old Trafford pela Premier League.

A última vez, ainda sob comando de Sir Alex Ferguson, em setembro de 2009, com Michael Owen. O atacante, na ocasião, saiu do banco para, aos 55 minutos do segundo tempo, desempatar o clássico contra o , que ia ficando em 3 a 3.

O gol, além da vitória, três pontos e vice-liderança, também deve dar um respiro a Solskjaer. O treinador, que há algum tempo vinha tendo Mauricio Pochettino em sua sombra, vê o argentino se acertar para assumir o PSG, ao mesmo tempo que o seu United apresenta os resultados que precisava na tabela e entrega aos torcedores algo positivo depois da precoce eliminação.

Cada vez mais forte na briga pelo título inglês após seis temporadas desde seu último, o United também terá pela frente a semifinal da Inglesa, contra o Manchester City, e os mata-matas da Copa da . Os Red Devils também entram na briga pela Liga Europa, já que ficaram em terceiro no grupo da Champions - nesta competição, o adversário será a , que teve um bom início na .