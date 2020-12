Atrás de Cristiano Ronaldo e Rooney: Rashford entra em top 3 do United

O jogador fez história ao marcar diante do Leicester City, nesta manhã de sábado (26)

Marcus Rashford segue brilhando dentro e fora de campo. Nesta manhã de sábado (26), diante do City, o atacante marcou mais uma vez, chegou ao sexto gol na temporada da Premier League e se juntou à uma lista que também tem Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. Uma companhia no mínimo aceitável para qualquer jogador de futebol.

Com o gol, Rashford se tornou o terceiro jogador mais jovem a marcar 50 gols pelo na Premier League, tendo alcançado a marca com 23 anos e 56 dias. Só Rooney (22 anos e 157 dias) e CR7 (22 anos e 341 dias) conseguiram obter a marca mais cedo em suas carreiras.

Ambos os ídolos conseguiram o 50º gol quando estavam na temporada de 2007-08, sob o comando de Alex Ferguson. Enquanto o inglês estava em seu quarto ano nos Red Devils, o português ia para sua quinta temporada. Rashford, por outro lado, está em sua sexta campanha consecutiva pelos profissionais do clube após ser promovido da base em 2016.

Também é importante dizer que o jovem vem atuando em um período de vacas magras pelo Manchester United, enquanto tanto Cristiano Ronaldo quanto Rooney estiveram presentes no ápice da "era Ferguson" na . Assim, atuavam em times mais consistentes e que brigavam por títulos.

Talvez o principal jogador dos Red Devils na atualidade, junto com Bruno Fernandes - outro que vem batendo recordes desde que foi contratado -, Rashford é uma das esperanças do clube para quebrar a fila de títulos, já que o time não leva uma taça para Old Trafford desde 2016/17.

Com 23 anos e 56 dias, Marcus Rashford se tornou o terceiro mais jovem jogador a marcar 50 ou mais gols pelo Manchester United na PL. Apenas Wayne Rooney (22 anos e 157 dias) e Cristiano Ronaldo (22 anos e 341 dias) alcançaram o feito com menos idade.@mufcbr pic.twitter.com/TxXVkrPVQU — PL Stats (@brazil_pl) December 26, 2020

Desclassificado da Liga dos Campeões da Uefa após começo animador, o Manchester United volta suas fichas para a Premier League, a e a . Sob o comando do atacante, que quer continuar fazendo história, a equipe busca deixar a instabilidade para trás e voltar aos anos dourados do final dos anos 90 e começo dos anos 2000.

E se os Red Devils forem conquistar qualquer título em um futuro próximo, sabem que precisarão de Marcus Rashford. O atleta pode até não se tornar um fenômeno quanto Cristiano Ronaldo ou Wayne Rooney, mas de golzinho em golzinho, vem mostrando que tem toda condição de ser a esperança da torcida para balançar as redes.