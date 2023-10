Manchester United x Galatasaray: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), em Old Trafford; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Galatasaray se enfrentam na tarde desta terça-feira (3), a partir das 16h (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Crystal Palace por 1 a 0 na Premier League, o Manchester United volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Na rodada de estreia, os Red Devils foram derrotados pelo Bayern de Munique por 4 a 3.

Para o confronto em casa, Antony, envolvido em acusações de violência doméstica, foi afastado por três semanas, mas agora volta a ficar à disposição do técnico Erik ten Hag.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Galatasaray chega embalado com seis vitórias consecutivas no Campeonato Turco. Na Liga dos Campeões, a equipe eliminou o Zalgiris e o Olimpija Ljubljana nos playoffs, enquanto no primeiro jogo do Grupo A, empatou com o Copenhagen por 2 a 2.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma duas vitórias, contra uma do Galatasaray, além de três empates. No último encontro válido pela fase de grupos da Champions League 2012/13, o time turco venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Fernandes, Mount, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino; Torreira, Demirbay; Zaha, Mertens, Akturkoglu; Icardi. Técnico: Okan Buruk.

Desfalques

Manchester United

Sancho, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo e Amad Diallo, lesionados, são desfalques.

Galatasaray

Lesionado, Kazimcan Karatas está fora.

Quando é?