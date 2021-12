Cristiano, Sancho e Van de Beek: os vencedores e perdedores da chegada de Rangnick ao Manchester United

Ralf Rangnick é o novo técnico interino do Manchester United até o fim da temporada, mas não será oficialmente o comandante no próximo confronto da Premier League contra o Arsenal nesta quinta-feira (2), já que aguarda seu visto de trabalho.

No entanto, depois de visitar o Old Trafford pela primeira vez, o alemão deve retornar ao Teatro dos Sonhos longe dos gramados. Michael Carrick ainda estará no comando, é claro, mas a grande questão é se veremos os primeiros sinais da influência de Rangnick nas táticas e no time titular do United.

A GOAL apurou que, dentro do clube, Rangnick impressionou em sua entrevista de apresentação aos dirigentes do time, principalmente com seus planos de tirar o United desta fase.

Isto porque, o alemão é conhecido por exigir um futebol de alta energia, porém, isso pode não ser uma boa notícia para todos os integrantes do time.

Então, a GOAL analisa os potenciais vencedores e perdedores com a contratação de Rangnick.

Perdedor: Cristiano Ronaldo

Vamos começar analisando o papel de Cristiano Ronaldo. Muitas pessoas sentiram que a decisão de deixar o atacante no banco contra o Chelsea foi tomada por Rangnick, mas as fontes insistem que a decisão foi do interino Michael Carrick.

Claro, isso não significa que o status de Ronaldo como um certo titular esteja seguro com Rangnick. Afinal, sua ideia de jogo não se encaixa, pelo menos no papel, com o estilo de jogo atual de Ronaldo.

Aos 36 anos, o jogador de Portugal alterou o seu estilo de jogo de prolongar a carreira ao mais alto nível e a sua produção defensiva é mínima e, por isso, corre o risco de se tornar a maior vítima da mudança táctica comandada por Rangnick.

Carrick, porém, não acredita no "mito" de que Ronaldo é incapaz de jogar em equipes que pressionam agressivamente.

"Cristiano tem tido sucesso jogando de várias maneiras e tem marcado gols em todos os clubes em que atuou, então tenho certeza que ele continuará marcando gols. Não tenho dúvidas sobre isso", disse o ex-meio-campista em uma entrevista coletiva.

"Seria ingênuo pensar que ele não é capaz de mudar seu jogo. Ele não chegou a este estágio de sua carreira sem se adaptar, mas isso se resumirá em boa vontade ao invés de habilidade."

"Ele claramente não será o jogador que pressiona mais, nem seria de esperar, mas não é incapaz."

Seus 10 gols em 15 jogos ainda o tornam um trunfo valioso para o United, mas para manter uma vaga no time titular vai depender da visão de Rangnick. Caso contrario, receberá o papel de um belo substituto.

Vencedor: Jadon Sancho

Com dois gols em suas duas últimas partidas, Jadon Sancho tomou a frente para garantir uma vaga no time titular pouco antes da chegada de Rangnick ser confirmada.

O jogador inglês teve um início lento na carreira no Old Trafford, mas agora parece estar em posição perfeita para começar no time inicial, com o treinador pronto para implementar um estilo de jogo adequado aos seus atributos técnicos.

De fato, foi sugerido que Sancho teve dificuldades para se adaptar após sua mudança do Borussia Dortmund devido à falta de estrutura do técnico anterior, Ole Gunnar Solskjaer.

No entanto, o United certamente não terá um plano de jogo claro e coerente sob o comando de Rangnick, e isso deve trazer o melhor de Sancho, que iluminou a Bundesliga durante seus quatro anos no Signal Iduna Park.

Sancho é jovem, rápido, habilidoso e está disposto a pressionar alto, o que significa que ele tem tudo o que é necessário para se tornar rapidamente um certo titular para o novo visual do United.

Vencedor: Donny van de Beek

Donny van de Beek foi uma das maiores vítimas do reinado de Solskjaer. Apesar de ter impressionado regularmente nos treinos, o holandês ficou na maioria das vezes no banco, com Solskjaer incapaz de encontrar uma posição definida para o ex-jogador do Ajax como titular.

Van de Beek esperava mais minutos nesta temporada, com o United experimentando uma configuração de meio-campo mais voltada para o ataque durante a pré-temporada.

No entanto, o Solskjaer manteve a formação no 4-2-3-1, o que significa que as oportunidades de Van de Beek permaneceram limitadas.

Durante sua carreira de treinador, Rangnick utilizou principalmente um 4-4-2 ou 4-2-2-2 - ambos devem ser adequados a Van de Beek -, que prefere jogar como número 10 ou 6.

Perdedor: Aaron Wan-Bissaka

Desde que ficou claro que o United iria contratar Rangnick, algumas de suas avaliações anteriores do time atual do United surgiram aqui e ali.

No ano passado, Rangnick disse: “Também acho que eles poderiam ter um lateral esquerdo. Eu sei que eles têm Luke Shaw, mas não tenho certeza se ele ainda está no mesmo nível que você precisa estar para um clube como o Manchester United.”

Para ser justo com ambas as partes, esses comentários foram feitos antes da campanha sensacional de Shaw em 2020/21, que o levou a ganhar o prêmio de Jogador do Ano do clube e ser convocado para a Inglaterra, antes de desempenhar um papel fundamental em seu país, chegando na final da Euro 2020.

No entanto, o desempenho de Shaw inegavelmente despencou nesta temporada e se ele vai impressionar seu novo técnico, ele precisará voltar ao seu melhor e rápido.

Ainda assim, Rangnick gosta de atacar com laterais e o jogo de ataque de Shaw veio aos trancos e barrancos no ano passado.

Por esse motivo, Shaw está sem dúvida em uma posição melhor agora do que seu companheiro de equipe do outro lado.

Aaron Wan-Bissaka se destaca quando se trata de batalhas defensivas, mas sua contribuição tem sido repetidamente questionada.

Houve uma ligeira melhora nesse aspecto, mas as lutas ofensivas do lateral direito levaram a um ataque desequilibrado do United.

Diogo Dalot é um lateral ofensivo muito mais talentoso e, com isso, o português podem muito bem colocar Wan-Bissaka sob forte pressão nas próximas semanas.

Vencedor: Michael Carrick

Entende-se que o plano é que a atual comissão técnica mantenha seus empregos, com Rangnick trazendo apenas um novo rosto ao seu lado. Isso pode ser uma boa notícia para Carrick, que assumiu a responsabilidade de estabilizar o navio na United nos últimos dias.

“Certamente tive que me adaptar para enfrentar um novo desafio e um tipo diferente de qualificação”, explicou o ex-jogador da seleção inglesa. “É algo que você tem que aprender no trabalho, mas, na maioria das vezes, eu gostei.”

Carrick não tem um plano de ser técnico ao longo prazo, mas aprender com Rangnick certamente o ajudará, não importa o que ele decida seguir.

No entanto, a nomeação de Rangnick pode não ser um desenvolvimento positivo para todos os antigos funcionários de Solskjaer. Mike Phelan, por exemplo, já parece ter sido colocado para baixo após o saque do norueguês.

Ele ficou em segundo plano quando o United empatou com o Chelsea no fim de semana e com um novo técnico interino no cargo, é provável que ele tenha ainda menos participação a partir de agora.