Manchester United x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2025/26

Manchester United e Brighton se enfrentam neste domingo (11), às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O United vive um momento conturbado após a saída do técnico Ruben Amorim, com o ex-jogador Darren Fletcher como técnico interino. Na Premier League, o time vem de um empate em 2 a 2 com o Burnley. A FA Cup surge como uma grande oportunidade de título e alívio para mais uma temporada irregular.

O Brighton chega motivado após um empate fora de casa por 1 a 1 com o Manchester City no Campeonato Inglês e quer seguir firme na Copa da Inglaterra, onde tem feito boas campanhas, chegando às fases finais nas últimas temporadas. O time visitante tenta surpreender fora de casa e seguir na disputa pelo troféu.

O confronto promete ser equilibrado: o United terá a pressão de avançar jogando em casa, enquanto o Brighton aposta na organização e no bom momento para buscar um resultado positivo.

Manchester United: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez e Shaw; Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Dorgu; Sesko. Técnico: Darren Fletcher

Brighton: Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Dunk e De Cuyper; Ayari, Gross, Kadioglu, Gomez e Mitoma; Rutter. Técnico: Fabian Hurzeler

Desfalques

Manchester United

O lateral-direito Mazraoui e o atacante Bryan Mbeumo estão representando suas seleções na Copa Africana de Nações e, portanto, seguem como baixas. Matthijs de Ligt também deve continuar como desfalque entre os zagueiros.

Brighton

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 13h30 (de Brasília)

13h30 (de Brasília) Local: Old Trafford, Manchester - Inglaterra

