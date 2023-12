Manchester United x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), em Old Trafford; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta terça-feira (12), a partir das 17h (de Brasília), em Old Trafford, na Inglaterra, pela última rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da TNT na TV fechada, e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Na liderança isolada do Grupo A, com 13 pontos, o Bayern de Munique entra em campo já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Ainda sem perder no torneio, os bávaros somam quatro vitórias e um empates.

Do outro lado, o Manchester United, na lanterna do grupo, com quatro pontos, ainda sonha com a classificação para o mata-mata. Para isso, precisa vencer e torcer por um empate no jogo entre Copenhagen x Galatasaray.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Musiala, Muller, Sané; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Manchester United

Christian Eriksen, Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia e Amad Diallo estão no departamento médico.

Bayern de Munique

Serge Gnabry, Matthijs de Ligt, Bouna Sarr, Gabriel Marusic e Tarek Buchmann estão fora.

Quando é?