Manchester City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Manchester City e Nottingham Forest se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Xsports e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Manchester City segue na caça ao líder Arsenal. A equipe de Pep Guardiola ocupa a segunda colocação do Campeonato Inglês com 59 pontos, cinco atrás dos Gunners. Os Citizens vem em uma sequência de nove jogos sem perder, sendo oito vitórias e um empate. Na última rodada, o time venceu o Leeds United, fora de casa, por 1 a 0.

Por outro lado, o Nottingham Forest faz uma temporada muito abaixo e ocupa apenas a 17ª colocação com 27 pontos. A equipe, agora comandada por Vitor Pereira, está há mais de um mês sem vencer na competição. Na última rodada, o Forest perdeu para o Brighton, fora de casa, por 2 a 1.

O favoritismo está todo do lado do Manchester City, que deve propor o jogo e ir atrás de mais três pontos. Enquanto o Nottingham deve tentar explorar os contra ataques e sair com pelo menos um empate.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Cherki e Foden; Semenyo e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Nottingham Forest: Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangaré, Elliot Anderson e Gibbs-White; Omari Hutchinson, Hudson-Odoi e Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

Desfalques

Manchester City

Gvardiol e Kovacic seguem de fora por lesão, enquanto Haaland, O'Reilly e Max Alleyne são dúvidas.

Nottingham Forest

A lista de lesionados conta com Jhon, Ortega, Boly, Savona e Chris Wood.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de março de 2026

quarta-feira, 4 de março de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Etihad Stadium - Manchester, Inglaterra

