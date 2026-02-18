Manchester City x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Manchester City e Newcastle se enfrentam neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Manchester City segue na busca do líder Arsenal. A equipe de Pep Guardiola vem de sete jogos sem perder e segue vivo em todas as competições. Os Citizens ocupam a segunda colocação do Campeonato Inglês com 53 pontos.

Por outro lado, o Newcastle está apenas no 10º lugar, com 36 pontos. No meio de semana, a equipe viajou ao Azerbaijão para golear o Qarabag por 6 a 1, pelos play-offs da Champions League. O time também vem em uma boa sequência de três vitórias seguidas e querem se recuperar no campeonato.

O jogo promete ser muito equilibrado, com as duas equipes com objetivos bem claros na competição. Nesta temporada, o City já eliminou o Newcastle na Copa da Liga Inglesa, o que coloca mais fogo ainda no duelo.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Rúben Dias e Aït-Nouri; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Phil Foden, Semenyo e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Newcastle: Nick Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Lewis Hall; Tonali, Joe Willock e Jacob Ramsey; Anthony Gordon, Barnes e Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

Manchester City

Gvardiol, Kovacic, Savinho e Doku seguem de fora por lesão.

Newcastle

Ficam de fora os lesionados Emil Krafth, Schar, Livramento e Lewis Miley.

Quando é?

Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026

sábado, 21 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Etihad Stadium - Manchester, Inglaterra

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis