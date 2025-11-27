Manchester City x Leeds United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Manchester City recebe o Tottenham neste sábado (29), às 12h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa a terceira posição e tem 22 pontos até o momento, com sete vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última partida da Premier League, perderam do Newcastle, fora de casa, por 2 a 1, com dois gols de Anthony Gordon para os Magpies (64' e 70') e de Ruben Dias (68') para os visitantes.
Já o Leeds é o 18º colocado com 11 pontos conquistados e um retrospecto de três vitórias, dois empates e sete derrotas. No último jogo, perderam por 2 a 1, em casa, para o Aston Villa. Lukas Nmecha começou marcando para os Peacocks aos oito minutos, mas aos 48 minutos Morgan Rogers empatou para os Villans e, aos 75, marcou seu segundo gol na partida, o da virada.
Prováveis escalações
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Matheus Nunes; Phil Foden, Nico González e Bernardo Silva; Jeremy Doku e Rayan Cherki; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Leeds United: Lucas Perri; Jayden Bogle, Joe Rondon, Pascal Struijk e Gabriel Gudmundsson; Ilia Gruev, Ethan Ampadu e Ao Tanaka; Brenden Aaronson, Lukas Nmecha e Noah Okafor. Técnico: Daniel Farke
Desfalques
Manchester City
Lesionados: Mateo Kovacic. Dúvidas: Rodri.
Leeds United
Lesionados: Anton Stach e Sean Longstaff. Dúvidas: Sebastiaan Bornauw.
Quando é?
- Data: sábado, 29 de novembro de 2025
- Horário: 12h (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester - Inglaterra