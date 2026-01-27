Manchester City x Galatasaray: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Manchester City e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pela oitava rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Manchester City segue com sua campanha irregular na Champions League. Na última rodada, o time de Pep Guardiola perdeu para o Bodo/Glimt por 3 a 1 e entra em seu último jogo pressionado. Ocupando apenas a 11ª colocação, os Citizens precisam vencer e torcer para outros resultados para garantir uma vaga nas oitavas de final.

Enquanto isso, o Galatasaray também precisa de pontos para se classificar para os playoffs. Os turcos ocupam a 17ª colocação com 10 pontos e estão praticamente garantidos, mas uma combinação de resultados ainda pode culminar em sua eliminação.

A partida deve ser dominada pelo City, que busca uma vitória para ir às oitavas, mas o Galatasaray pode se apegar na temporada irregular dos mandantes e tentar um resultado surpreendente.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne e Ait-Nouri; O'Reilly, Reijnders e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Galatasaray: Çakir; Sallai, Davinson Sánchez, Bardacki e Elmali; Torreira, Lemina e Akgun; Sané, Yilmaz e Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Desfalques

Manchester City

A lista de lesionados segue grande com Oscar Bobb, Rúben Dias, Gvardiol, Kovacic, Savinho e John Stones fora. Rodri também está fora por suspensão.

Galatasaray

Ilkay Gundogan, que deixou o último jogo com dores, é dúvida.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Etihad Stadium - Manchester, Inglaterra

