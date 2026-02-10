Manchester City x Fulham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Manchester City e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Manchester City chega com moral na partida. A equipe de Pep Guardiola vem de uma incrível vitória, de virada, sobre o Liverpool, por 2 a 1. Os Citizens ocupam a segunda colocação do campeonato com 50 pontos, seis atrás do líder Arsenal, e buscam mais uma vitória para seguir na briga pelo título.

Enquanto isso, o Fulham, que ocupa apenas a 10ª colocação com 34 pontos, vem de duas derrotas seguidas e busca se reestabelecer no Campeonato Inglês.

O favoritismo está todo do lado do City, que deve controlar toda a partida. Porém, o Fulham pretende complicar a vida dos mandantes e quer se reencontrar com a vitória.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov (Rúben Dias), Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca e Sessegnon; Iwobi, Berge, Harry Wilson, Chukwueze e Smith Rowe (Rodrigo Muniz); Raúl Jiménez. Técnico: Marco SIlva.

Desfalques

Manchester City

Doku, Gvardiol, Kovacic e Savinho seguem de fora por lesão.

Fulham

Os meio-campistas Cairney e Lukic estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Etihad Stadium - Manchester, Inglaterra

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis