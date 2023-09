Manchester City x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Citizens estreiam na Liga dos Campeões nesta terça-feira (19), no Etihad Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

Atual campeão, o Manchester City enfrentará o Estrela Vermelha nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com a conquista da Supercopa da UEFA e invicto na Premier League com cinco vitórias, o Manchester City volta as atenções para a estreia da Liga dos Campeões. No Grupo G ao lado de Estrela Vermelha, RB Leipzig e Young Boys, o time inglês mira na defesa do título. Na última temporada, conquistou o troféu inédito ao vencer a Inter de Milão por 1 a 0.

Do outro lado, o Estrela Vermelha, campeão sérvio na última temporada, somou quatro vitórias consecutivas, mas duas derrotas em três jogos ligaram o sinal de alerta da equipe. No momento, é o atual vice-líder, com 15 pontos, quatro a menos que o líder Backa Topola.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; Rodri, Silva; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Estrela Vermelha: Glazer; Mijailovic, Dragovic, Rodic; Bukari, Krasso, Stamenic, Kangwa, Mitrovic; Lucic, Olayinka. Técnico: Barak Bakhar.

Desfalques

Manchester City

De Bruyne, com lesão na coxa, está fora até o fim de 2023.

Estrela Vermelha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?