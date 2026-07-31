Enzo Maresca, o novo treinador do Manchester City, enfrenta um enorme desafio em sua primeira temporada como sucessor de Pep Guardiola, com o fantasma da debandada coletiva ameaçando a estabilidade da equipe, diante da possibilidade de perder um grande número de jogadores titulares e jovens durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal britânico "Manchester Evening News" revelou que o clube inglês se prepara para se despedir de uma longa lista de jogadores, que inclui estrelas titulares e jovens promessas, no âmbito de uma reestruturação abrangente conduzida por Maresca em parceria com o novo diretor esportivo Hugo Viana.

Rodri e Trafford no topo da lista de saídas

A crise de Rodri, a estrela espanhola do meio-campo, encabeça a lista de assuntos espinhosos que a diretoria enfrenta, já que seu contrato termina daqui a apenas um ano, e ele deseja fortemente se juntar ao Real Madrid.

A rádio espanhola "Cadena SER" informou que o Real Madrid apresentou uma proposta verbal no valor de 50 milhões de euros pela contratação do jogador, enquanto o Manchester City exige 75 milhões de euros, depois que o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, mudou sua posição sobre o negócio após uma longa oposição.

Em caso de saída de Rodri, o City busca com força a contratação de Ayyoub Bouaddi, a estrela francesa do Lille de 18 anos, como possível substituto para preencher o vazio no meio-campo.

O clube também se prepara para perder seu goleiro James Trafford, que ficou preso ao banco de reservas após a chegada de Gianluigi Donnarumma, tendo o jogador inglês concordado em se juntar ao Leeds United após interesse do Newcastle e do Aston Villa, o que torna encontrar um substituto para Donnarumma uma prioridade máxima para o clube, com o nome de Gerónimo Rulli, goleiro do Olympique de Marseille, sendo cogitado.

Real Madrid mira três estrelas

O interesse do Real Madrid não se limita apenas a Rodri, mas se estende ao zagueiro português Rúben Dias, além de Bernardo Silva, que já assinou com o clube merengue, em um golpe doloroso às ambições de Maresca.

Savinho e Grealish buscam uma saída

Por outro lado, o ponta brasileiro Savinho pediu oficialmente para sair, depois de ter estado perto de se juntar ao Tottenham no verão passado, com a imprensa inglesa apontando a existência de negociações sérias entre os dois clubes por uma transferência no valor de 70 milhões de euros.

Jack Grealish, que ainda se recupera da lesão, também busca uma saída após perceber as escassas chances de convencer Maresca, apesar do desejo do Everton de reaver seu ex-jogador em definitivo.

Onda de empréstimos e debandada coletiva

O clube já concluiu os empréstimos de Mathis Detourbet ao Monaco, de Sfir Neban ao Lommel e de Christian McFarlane ao Leicester, enquanto Kalvin Phillips se juntará ao Sheffield United por empréstimo.

Também deixarão o clube diversos jovens promissores, entre eles Max Alleyne, Matty Henderson Hall, Divine Mukasa, Jaden Heskey e Stephen Mfuni, além da necessidade de resolver as situações dos veteranos Claudio Echeverri e Jahmai Simpson-Pusey.

Contratos de outros jogadores como Mateo Kovačić não serão renovados, enquanto Maresca terá de tomar decisões decisivas sobre Omar Marmoush, que o Tottenham busca contratar, e Tijjani Reijnders, que desperta o interesse do Galatasaray, da Turquia.

Um raio de esperança em meio à tempestade

Apesar dessa onda violenta de saídas, o Manchester City ainda pode contar com um núcleo sólido de estrelas que renovaram seus contratos recentemente, encabeçado por Phil Foden, Jérémy Doku, Abdukodir Khusanov e Joško Gvardiol, além da contratação de Elliot Anderson por um valor elevado.

As próximas semanas permanecem decisivas para definir os contornos do novo Manchester City sob o comando de Maresca, que inicia um novo capítulo na história do clube após a saída de Guardiola, em meio a desafios sem precedentes que podem remodelar por completo a identidade da equipe.