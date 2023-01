Manchester City x Chelsea ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Times entram em campo neste domingo (8), pela terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Mais clássico entre Citizens e Blues! Agora no Etihad Stadium, Manchester City e Chelsea se enfrentam na tarde deste domingo (8), às 13h30 (de Brasília), pela terceira fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vice-líder da Premier League, o Manchester City volta as suas atenções para mais uma Copa, e pode ir a campo com uma equipe mista, com o técnico Pep Guardiola promovendo um rodízio entre os jogadores. Laporte e Ruben Dias continuam desfalcando os Citizens.

Do outro lado, o Chelsea é apenas o décimo colocado da Premier League, e tem ainda uma série de desfalques para o clássico deste domindo. Devido à fase inconstante, o técnico Potter deve mandar a campo o que tiver de melhor disponível.

Em 173 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 71 vitórias, contra 62 do Manchester City, além de 40 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2022/23, os Citizens venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Phillips, De Bruyne; Mahrez, Alvarez, Grealish.

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Jorginho, Zakaria, Chukwuemeka; Ziyech, Havertz, Aubameyang.

Desfalques

Chelsea

Sterling, Pulisic, Reece James, Armando Broja, N'Golo Kante e Edouard Mendy, machucados, são desfalques.

Man. City

Laporte e Ruben Dias, lesionados, estão fora.

Quando é?