Manchester City x Burnley ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pelas quartas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester City e Burnley se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 14h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming

Em casa, o Manchester City vai em busca de um novo triunfo para continuar na luta pelo trofeu. Os Citizens avançaram às quartas com vitórias sobre Chelsea (4 a 0) e Arsenal (1 a 0) e Bristol City (3 a 0). O técnico Pep Guardiola não tem problemas no elenco para o duelo.

Já o Burnley garantiu a sua vaga após passar por Bournemouth (4 a 2), Ipswich Town (0 a 0 e 2 a 1) e Fleetwood Town (1 a 0). A equipe visitante, no entanto, tem uma série de desfalques por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do Manchester City: Ortega; Lewis, Stones, Laporte, Ake; De Bruyne, Phillips, Bernardo; Mahrez, Alvarez, Foden.

Escalação do Burnley: Peacock-Farrell; Roberts, Ekdal, Beyer, Maatsen; Cork, Cullen; Zaroury, Gudmundsson, Tella; Barnes.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Burnley

Manuel Benson, Jay Rodriguez, Taylor Harwood-Bellis, Josh Brownhill e Darko Churlinov estão no departamento médico.

Quando é?