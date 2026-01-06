Manchester City x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Manchester City recebe o Brighton nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa segunda posição (empatado com Aston Villa, que ocupa a terceira) e tem 42 pontos até o momento, com 13 vitórias, três empates e quatro derrotas. Na última partida da Premier League, os Citizens empataram com o Chelsea, em casa, por 1 a 1, com gols de Tijjani Reijnders, aos 42 minutos, e o empate no apagar das luzes de Enzo Fernández, que marcou aos 94.
Já o Brighton é o 10º colocado na tabela e tem 28 pontos, com retrospecto de sete vitórias, sete empates e seis derrotas. Na última partida, os Seagulls ganharam do Burnley, fora de casa, por 2 a 0, com gols de Georginio Rutter (29') e Yasin Ayari (47').
Prováveis escalações
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Nathan Aké, Abdukodir Khusanov e Matheus Nunes; Rodri; Phil Foden, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki e Bernardo Silva; Erling Haaland. Técnico: Pep Guadiola
Brighton: Bart Verbruggen; Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Jan Paul Van Hecke e Joël Veltman; Diego Gómez e Yasin Ayari; Kaoru Mitoma, Georginio Rutter e Brajan Gruda; Charalampos Kostoulas. Técnico: Fabian Hurzeler
Desfalques
Manchester City
Lesionados: Oscar Bobb, Savinho, John Stones, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol e Ruben Dias. Em serviço pela seleção na CAN: Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri.
Brighton
Lesionados: Adam Webster, Stefanos Tzimas, Solly March e Mats Wieffer. Dúvidas: Yakuba Minteh. Em serviço pela seleção na CAN: Carlos Baleba.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 6 de janeiro de 2026
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester - Inglaterra