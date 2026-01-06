+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoBrighton
Joaquim Lira Viana

Manchester City x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Manchester City recebe o Brighton nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa segunda posição (empatado com Aston Villa, que ocupa a terceira) e tem 42 pontos até o momento, com 13 vitórias, três empates e quatro derrotas. Na última partida da Premier League, os Citizens empataram com o Chelsea, em casa, por 1 a 1, com gols de Tijjani Reijnders, aos 42 minutos, e o empate no apagar das luzes de Enzo Fernández, que marcou aos 94. 

Já o Brighton é o 10º colocado na tabela e tem 28 pontos, com retrospecto de sete vitórias, sete empates e seis derrotas. Na última partida, os Seagulls ganharam do Burnley, fora de casa, por 2 a 0, com gols de Georginio Rutter (29') e Yasin Ayari (47'). 

Prováveis escalações

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Nathan Aké, Abdukodir Khusanov e Matheus Nunes; Rodri; Phil Foden, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki e Bernardo Silva; Erling Haaland. Técnico: Pep Guadiola

Brighton: Bart Verbruggen; Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Jan Paul Van Hecke e Joël Veltman; Diego Gómez e Yasin Ayari; Kaoru Mitoma, Georginio Rutter e Brajan Gruda; Charalampos Kostoulas. Técnico: Fabian Hurzeler

Desfalques

Manchester City

Lesionados: Oscar Bobb, Savinho, John Stones, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol e Ruben Dias. Em serviço pela seleção na CAN: Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri. 

Brighton

Lesionados: Adam Webster, Stefanos Tzimas, Solly March e Mats Wieffer. Dúvidas: Yakuba Minteh. Em serviço pela seleção na CAN: Carlos Baleba.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 6 de janeiro de 2026
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, Manchester - Inglaterra
