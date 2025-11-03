Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBOMax via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Bournemouth, na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a Champions League. Em sétimo lugar, com sete pontos, os Citizens buscam manter a invencibilidade na competição. Até aqui, a equipe comandada por Pep Guardiola venceu Napoli e Villarreal por 2 a 0, além de empatar em 2 a 2 com o Monaco.

Por outro lado, o Borussia Dortmund também tenta se manter na zona de classificação direta para as oitavas de final da Champions League. Em sexto lugar, o time alemão estreou com um empate eletrizante por 4 a 4 diante da Juventus e, na sequência, venceu o Athletic Bilbao por 4 a 1 e o Copenhagen por 4 a 2.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; González; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

Desfalques

Manchester City

Mateo Kovacic segue lesionado.

Borussia Dortmund

Julien Duranville está machucado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025

quarta-feira, 05 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

Retrospecto recente

Classificação

Links úteis