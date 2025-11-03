+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (05), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBOMax via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Bournemouth, na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a Champions League. Em sétimo lugar, com sete pontos, os Citizens buscam manter a invencibilidade na competição. Até aqui, a equipe comandada por Pep Guardiola venceu Napoli e Villarreal por 2 a 0, além de empatar em 2 a 2 com o Monaco.

Por outro lado, o Borussia Dortmund também tenta se manter na zona de classificação direta para as oitavas de final da Champions League. Em sexto lugar, o time alemão estreou com um empate eletrizante por 4 a 4 diante da Juventus e, na sequência, venceu o Athletic Bilbao por 4 a 1 e o Copenhagen por 4 a 2.  

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; González; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

Escalações de Manchester City x Borussia Dortmund

Manchester CityHome team crest

4-1-4-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestBVB
25
G. Donnarumma
33
N. O'Reilly
27
M. Nunes
5
J. Stones
24
J. Gvardiol
26
Savinho
11
J. Doku
14
N. Gonzalez
4
T. Reijnders
47
P. Foden
9
C
E. Haaland
1
G. Kobel
5
R. Bensebaini
3
W. Anton
4
C
N. Schlotterbeck
8
F. Nmecha
20
M. Sabitzer
27
K. Adeyemi
14
M. Beier
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

MCI
-Escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

BVB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • N. Kovac

Desfalques

Manchester City

Mateo Kovacic segue lesionado.

Borussia Dortmund

Julien Duranville está machucado.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

Retrospecto recente

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

BVB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

