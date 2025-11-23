+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoBayer Leverkusen
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

Manchester City x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal Space na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 1 para o Newcastle pelo Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a Champions League. Ocupando o quarto lugar do grupo, com 10 pontos, os Citizens estão a dois pontos do líder Bayer Leverkusen. Ainda invicto no torneio, a equipe soma vitórias sobre o Borussia Dortmund por 4 a 1, Napoli e Villarreal ambas por 2 a 0, além de um empate por 2 a 2 com o Monaco.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen está na 21ª posição geral e busca reduzir a diferença de quatro pontos para a zona de classificação direta às oitavas de final da Champions League. Em quatro jogos disputados, venceu o Benfica por 1 a 0, empatou com Copenhagen por 2 a 2 e PSV por 1 a 1, além de ser derrotado pelo PSG por 7 a 2.

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Nico González; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Bayer Leverkusen: Flekken; Belocian, Bade, Quansah; Tella, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Copa da Alemanha
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

Escalações de Manchester City x Bayer Leverkusen

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-1-4-2

Home team crestB04
1
J. Trafford
6
N. Ake
45
A. Khusanov
21
R. Ait Nouri
5
C
J. Stones
52
O. Bobb
82
R. Lewis
14
N. Gonzalez
4
T. Reijnders
26
Savinho
7
O. Marmoush
1
M. Flekken
44
J. Belocian
4
J. Quansah
5
L. Bade
24
A. Garcia
30
I. Maza
20
C
A. Grimaldo
10
M. Tillman
19
E. Poku
35
C. Kofane
14
P. Schick

3-1-4-2

B04Away team crest

MCI
-Escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

B04
-Escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hjulmand

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

Retrospecto recente

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

B04
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade
0