Manchester City x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal Space na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 1 para o Newcastle pelo Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a Champions League. Ocupando o quarto lugar do grupo, com 10 pontos, os Citizens estão a dois pontos do líder Bayer Leverkusen. Ainda invicto no torneio, a equipe soma vitórias sobre o Borussia Dortmund por 4 a 1, Napoli e Villarreal ambas por 2 a 0, além de um empate por 2 a 2 com o Monaco.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen está na 21ª posição geral e busca reduzir a diferença de quatro pontos para a zona de classificação direta às oitavas de final da Champions League. Em quatro jogos disputados, venceu o Benfica por 1 a 0, empatou com Copenhagen por 2 a 2 e PSV por 1 a 1, além de ser derrotado pelo PSG por 7 a 2.

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Nico González; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Bayer Leverkusen: Flekken; Belocian, Bade, Quansah; Tella, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick.

Desfalques

Quando é?

Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025

terça-feira, 25 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis