Manchester City x Al Hilal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Al Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Com 100% de aproveitamento na primeira fase do Mundial de Clubes, o Manchester City garantiu a classificação para as oitavas de final ao encerrar na liderança do Grupo G, com nove pontos, três a mais que a Juventus, segunda colocada. Até aqui, os Citizens venceram o Wydad Casablanca por 2 a 0, o Al Ain por 6 a 0 e a Juve por 5 a 2.

Por outro lado, o Al Hilal terminou na vice-liderança do Grupo H, com cinco pontos, dois a menos que o líder Real Madrid. Nos dois primeiros jogos, a equipe saudita empatou com o Real Madrid por 1 a 1 e com o RB Salzburg por 0 a 0, mas venceu o Pachuca por 2 a 0.

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Khusanov, Gvardiol, O'Reilly; González, Gundogan; Cherki, Foden, Doku; Haaland.

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves, Kanno; Milinkovic-Savic; Malcom e Marcos Leonardo.

Desfalques

Manchester City

Rico Lewis segue cumprindo suspensão, enquanto Kovacic e Claudio Echeverri estão machucados.

Al Hilal

Salem Al-Dawsari estã com uma lesão na coxa.

Que horas começa Manchester City x Al Hilal

Mundial de Clubes - Fase Final Camping World Stadium

