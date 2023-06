Manaus x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sexta rodada; veja como acompanhar na internet

Manaus e Volta Redonda se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Estádio da Colina, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming.

O Manaus chega para o duelo deste sábado buscando se recuperar após duas derrotas consecutivas nos seus últimos confrontos com Ypiranga e Paysandu, ambos fora de casa. No duelo contra o Volta Redonda, a equipe joga em casa, e tenta manter os 100% de aproveitamento como mandante na competição.

Do outro lado, o Volta Redonda vem embalado após vencer seus confrontos contra América-RN e Paysandu, ambos pelo placar de 3 a 0, se recuperando na competição após sofrer três derrotas nas três primeiras rodadas. Diante do Manaus, o Voltaço busca a sua primeira vitória como visitante na Série C.

Prováveis escalações

Manaus: Reynaldo, Lucas Mota, Bruno Bispo, Luis Fernando, João Gharib, Felipe Baiano, João Lucas, Lucas, Gustavo Cabral, Michel, Franklin.

Volta Redonda: Jean Carlos, Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão, Ricardo Sena, Bruno Barra, Robinho, Julio Cesar, Marquinhos, Italo, Douglas Skilo.

Desfalques

Manaus

Charles, suspenso, desfalca o Manaus.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?