Manaus x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Manaus e Náutico entram em campo na noite desta terça-feira (2), na Arena Amazônia, em Manaus, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Em casa, o Manaus conta com o apoio de sua torcida para iniciar a competição com o pé direito. Do outro lado, o Náutico quer fazer valer o peso de sua camisa na luta para retornar à segunda divisão.

Prováveis escalações

Manaus: Reynaldo; Lucas Mota, Douglas, Luiz Fernando (Gustavo Fagundes) e Dieyson; Gilson Alves, Charles, Felipe Baiano e Gabriel Correira; Franklin e Michel. Técnico: Higo Magalhães.

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira e Gauto; Kayon, Gabriel Santiago e Villero; Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Desfalques

Manaus

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Jael e Alisson estão lesionados.

Quando é?