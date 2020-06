Mallorca x Barça, sem torcida, tem invasão de... torcedor? O que se sabe sobre o "penetra"

Fã de Messi conseguiu driblar a segurança do Estádio Son Moix e protagonizou cena inacreditável em tempos de pandemia

com portões fechados são a nova realidade do futebol em tempos de pandemia do novo coronavírus. Não foi diferente neste sábado, quando o líder goleou o Mallorca por 4 a 0 fora de casa pelo Campeonato Espanhol.

Incrivelmente, porém, um torcedor conseguiu invadir o gramado do Estádio Son Moix aos 8 minutos do segundo tempo, quando a equipe catalã já ganhava por 2 a 0, e forçou a interrupção do jogo por quase dois minutos.



Pelo que se viu nas imagens, o indivíduo vestia a camisa 10 de Lionel Messi da seleção argentina e entrou pela lateral. Após tirar uma foto "à distância" com Alba, ele tentou alcançar o grande ídolo na parte central do campo, mas acabou detido por seguranças.

Partido a puerta cerrada... ¡Y salta un espontáneo al césped!#VolverEsGanar pic.twitter.com/XOcHdDgabW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

Invasão de campo com portões fechados é novidade pra mim



pic.twitter.com/biLRD6zHqt — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) June 13, 2020

Invasão de campo num jogo à porta fechada. Vale tudo em 2020 pic.twitter.com/zG9XbnQPhR — Tiago Teixeira (@dominiotactico) June 13, 2020

De acordo com o jornal espanhol As, o Mallorca confirmou que o torcedor - que sequer usava máscara - pulou um muro do setor sul do estádio após uma desatenção dos responsáveis pela segurança.

Vale lembrar que o Espanhol só foi retomado nesta semana após um rígido protocolo sanitário ser adotado por . O jornal Mundo Deportivo informou que só 170 pessoas puderam entrar no Estádio do Mallorca, incluindo jogadores dos dois times, comissões técnicas e funcionários do estádio.

Messi, que não tem nada a ver com isso, não só conseguiu escapar do contato deste fã ousado, como teve ótima atuação na vitória do Barcelona, com um gol e duas assistências.