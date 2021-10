Malik Tillman: a nova máquina de gols do Bayern de Munique

O jovem de 19 anos já marcou pela primeira vez nos profissionais do Bayern após brilhar nas categorias de base

Quando a diretoria do Bayern de Munique fala sobre o trabalho feito nas categorias de base do clube, tendem a comentar sobre a forma como Jamal Musiala se transformou em talento extraclasse jogando pelos campeões da Bundesliga.

Mas considerando que Musiala chegou à equipe já com 16 anos, receber o crédito pelo desenvolvimento do jovem alemão é um tanto quando inedequado, por mais que os treinadores na Allianz Arena tenham sido fundamentais em sua transição da base para os profissionais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, com isso em mente, a busca pela próxima estrela formada na base do Bayern de Munique se intensifica, já que o treinador Julian Nagelsmann deve utilizar cada vez mais as categorias de base dos bávaros.

E muitos acreditam que a próxima jovem estrela do clube alemão atende pelo nome de Malik Tillman.

Tendo assinado um contrato de três neste mês de setembro, o jovem de 19 anos é o irmão de Timothy Tillman, antiga promessa no Bayern de Munique.

Timothy Tillman era considerado um grande talento na Baviera e vinha sendo especulado no Barcelona antes de sofrer uma lesão ligamentar em 2019 que atrasou a sua carreira.

Agora, com 22 anos, a carreira de Tillman praticamente recomeçou, com o jogador retornando ao clube onde começou a carreira, o Greuther Furth - a equipe onde os dois irmãos foram "descobertos" pelo Bayern, em 2015.

As chances de Malik conseguir fazer o que seu irmão não foi capaz, porém, são boas, com Nagelsmann tendo ficado impressionado com o talento do atacante em várias ocasiões em que a base foi convidada para treinar junto com os profissionais.

"Malik é um atacante muito, muito criativo," conta Nagelsmann, em entrevista concedida à Goal. "Ele tem o talento de encontrar espaços e marcar gols."

Tillman até marcou em sua estreia, contra o Bremer, em vitória por 12 a 0 pela primeira rodada da Copa da Alemanha... mas sua posição nem sempre foi atacante.

Quando o jovem chegou ao clube, apareceu como um meio-campista, capaz de jogar como camisa 8 ou camisa 10. Era o armador do time, com a preferência de jogar de frente para os defensores e tentar criar situações de perigo.

Conheça os maiores talentos jovens do futebol no NXGN:

"Meu estilo de jogo é similar a Paul Pogba," explicou Tillman em entrevista concedida à Bild em 2019. "Eu gosto de ele como joga. Ele é um ídolo pra mim."

Não foi até sua chegada ao sub-17 do Bayern que seu papel mudou, seguindo a tutoria do lendário atacante alemão Miroslav Klose.

Após um número de lesões, Klose trabalhou com Tillman para que ele jogasse improvisado como atacante centralizado... e seu jogo nunca mais foi o mesmo.

Em três temporadas, Tillman marcou 38 gols e deu 24 assistências em 89 jogos pelo sub-17, sub-19 e sub-23 do clube - este último, atuando na quarta divisão do futebol alemão.

"Ele é muito técnico e forte fisicamente. Também sabe finalizar como ninguém e é mortal na frente do goleiro," conta Holger Seitz, diretor das categorias jovens do Bayern, para a Goal. "Ele sabe como fazer gols e tem ótima capacidade de movimentação e posicionamento.""

"É um jogador muito calmo. Defensivamente, também vai bem nos duelos individuais e é ótimo na transição ou puxando contra-ataques."

Essas características fizeram Tillman ganhar sua primeira convocação para a seleção alemã sub-21 neste próximo mês de outubro, por mais que também tenha representado os Estados Unidos em outras categorias, ganhando elegibilidade por ter um pai americano.

Fora de campo, é descrito por Nagelsmann como "bem quieto e introvertido," com o treinador do Bayern pedindo para Tillman "sair do casco um pouco, ser mais 'malandro'".

Tillman, porém, ainda terá tempo para desenvolver tais tendências. Já demonstrou resiliência ao se recuperar de uma lesão grave que o tirou dos gramados por cinco meses e meio em 2020-21, bem como sabe que terá que competir com nomes do tamanho de Robert Lewandowski e Eric Maxim Choupo-Moting para ganhar minutos nos profissionais.

"O fato do Bayern ter lhe dado um contrato profissional até 2024 prova que nós acreditamos em sua chance de fazer a diferença aqui," revela Seitz.

"Para Malik, agora tudo o que falta é continuar trabalhando duro todos os dias, chamar a atenção quando receber oportunidades e seguir lutando por uma chance nos profissionais. Ele está no caminho certo."

E se Tillman continuar seguindo o "caminho certo", tudo indica que ele possa se tornar a próxima história de sucesso das categorias de base do Bayern de Munique.