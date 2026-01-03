Mali x Tunísia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Mali e Tunísia se enfrentam neste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Mohammed V Stadiumlah, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

A Tunísia garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Africana de Nações após encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos. Na estreia, a seleção tunisiana venceu Uganda por 3 a 1. Em seguida, foi derrotada pela Nigéria por 3 a 2 e, na última rodada, empatou com a Tanzânia por 1 a 1.

Já o Mali avançou ao mata-mata após empatar os três jogos do Grupo A. A equipe ficou no 1 a 1 contra Zâmbia e Marrocos e empatou sem gols com Comores.

Mali: Diarra; W. Coulibaly, Diaby, O. Camara, Gassama; Dieng, Doumbia, L. Coulibaly, Sangare, Bissouma; Sinayoko .

Tunísia: Dahmen; Abdi, Talbi, Bronn, Valery; Skhiri, Gharbi, Mejbri; Achouri, Tounekti, Mastouri .

Desfalques

Mali

Amadou Haidara cumprirá suspensão

Tunísia

Sem desfalques confirmados.

Africa Cup of Nations - Final Stage Stade Mohamed V

