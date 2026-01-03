+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Africa Cup of Nations
team-logoMali
Stade Mohamed V
team-logoTunísia
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Mali x Tunísia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Seleções se enfrentam neste sábado (3), no Estádio Mohammed V; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mali e Tunísia se enfrentam neste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Mohammed V Stadiumlah, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

A Tunísia garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Africana de Nações após encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos. Na estreia, a seleção tunisiana venceu Uganda por 3 a 1. Em seguida, foi derrotada pela Nigéria por 3 a 2 e, na última rodada, empatou com a Tanzânia por 1 a 1.

Já o Mali avançou ao mata-mata após empatar os três jogos do Grupo A. A equipe ficou no 1 a 1 contra Zâmbia e Marrocos e empatou sem gols com Comores.

Mali: Diarra; W. Coulibaly, Diaby, O. Camara, Gassama; Dieng, Doumbia, L. Coulibaly, Sangare, Bissouma; Sinayoko .

Tunísia: Dahmen; Abdi, Talbi, Bronn, Valery; Skhiri, Gharbi, Mejbri; Achouri, Tounekti, Mastouri .

Africa Cup of Nations
Mali crest
Mali
MAL
Tunísia crest
Tunísia
TUN

Desfalques

Mali

Amadou Haidara cumprirá suspensão

Tunísia

Sem desfalques confirmados. 

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Final Stage
Stade Mohamed V

Retrospecto recente

MAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

TUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

MAL

Outros

TUN

1

2

Empates

2

Vitórias

2

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Links úteis

Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0