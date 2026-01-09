+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoMali
Stade Ibn-Batouta
team-logoSenegal
Mounique Vilela

Mali x Senegal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa Africana de Nações 2026

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (9), no Grand Stadium de Tanger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mali e Senegal se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Grand Stadium de Tanger, no Marrocos, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal BandSports, Band.com.br e Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa Africana de Nações, o Senegal segue invicto na atual edição do torneio. Na fase de grupos, a seleção senegalesa terminou na liderança do Grupo D, com vitórias convincentes sobre Botsuana e Benin, ambas por 3 a 0, além de um empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo. Nas oitavas de final, a equipe confirmou o favoritismo ao vencer o Sudão por 3 a 1, garantindo vaga nas quartas.

Do outro lado, o Mali assegurou classificação para as quartas de final da Copa Africana de Nações após superar a Tunísia nos pênaltis, por 3 a 2, depois de empate no tempo regulamentar. Na fase de grupos, os malineses terminaram na segunda colocação do Grupo A, com empates diante de Zâmbia e Marrocos por 1 a 1 e também contra Comores por 0 a 0.

Senegal: Mendy; Jakobs, Niakhate, Koulibaly, Diatta; P. Gueye, I. Gueye, Diarra; Mane, Jackson, Ndiaye.

Mali: Diarra; Dante, Camara, Diaby, Traore; Dieng, Bissouma; Kalidou Coulibaly, Doumbia, Sangare; Sinayoko.

Africa Cup of Nations
Mali crest
Mali
MAL
Senegal crest
Senegal
SEN

Desfalques

Senegal

Sem desfalques confirmados.

Mali

Woyo Coulibaly cumprirá suspensão

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Final Stage
Stade Ibn-Batouta

Retrospecto recente

MAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
3/5

SEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/2
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

MAL

Outros

SEN

0

2

Empates

3

Vitórias

6

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

