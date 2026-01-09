Mali x Senegal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa Africana de Nações 2026

Mali e Senegal se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Grand Stadium de Tanger, no Marrocos, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal BandSports, Band.com.br e Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa Africana de Nações, o Senegal segue invicto na atual edição do torneio. Na fase de grupos, a seleção senegalesa terminou na liderança do Grupo D, com vitórias convincentes sobre Botsuana e Benin, ambas por 3 a 0, além de um empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo. Nas oitavas de final, a equipe confirmou o favoritismo ao vencer o Sudão por 3 a 1, garantindo vaga nas quartas.

Do outro lado, o Mali assegurou classificação para as quartas de final da Copa Africana de Nações após superar a Tunísia nos pênaltis, por 3 a 2, depois de empate no tempo regulamentar. Na fase de grupos, os malineses terminaram na segunda colocação do Grupo A, com empates diante de Zâmbia e Marrocos por 1 a 1 e também contra Comores por 0 a 0.

Senegal: Mendy; Jakobs, Niakhate, Koulibaly, Diatta; P. Gueye, I. Gueye, Diarra; Mane, Jackson, Ndiaye.

Mali: Diarra; Dante, Camara, Diaby, Traore; Dieng, Bissouma; Kalidou Coulibaly, Doumbia, Sangare; Sinayoko.

Desfalques

Senegal

Sem desfalques confirmados.

Mali

Woyo Coulibaly cumprirá suspensão

