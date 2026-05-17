Malen causa dor de cabeça à Lazio e a Taylor; Bijlow tem azar contra o AC Milan

A AS Roma deu um grande passo no domingo rumo à classificação para a Liga dos Campeões. No clássico romano, a equipe derrotou a Lazio (2 a 0), garantindo assim que Donyell Malen e companhia mantenham firme a quarta colocação na Série A, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato. Foi também uma tarde de sucesso para o AC Milan.

Os rivais romanos mantiveram um equilíbrio razoável na fase inicial do clássico no Stadio Olimpico. Boulaye Dia marcou pela Lazio, mas estava em posição de impedimento. Os visitantes tiveram uma fase forte e ficaram frustrados quando Mario Gila e Tijjani Noslin chutaram para fora. As falhas acabaram custando caro à Lazio.

Malen forçou um escanteio aos 39 minutos, após o qual o time da casa conseguiu abrir o placar. Gianluca Mancini, que parecia estar com dores pouco antes do escanteio, se destacou acima de todos e cabeceou com precisão. Uma vantagem, portanto, para a AS Roma na metade deste clássico sempre acirrado.

A Lazio voltou do vestiário irritada, com Nuno Tavares chutando para fora em uma posição promissora. Houve um susto quando o recém-entrado Devyne Rensch colidiu com Noslin, mas o dano acabou não sendo grave. O relativamente invisível Kenneth Taylor foi substituído após mais de uma hora de jogo em Roma pelo seu técnico, Maurizio Sarri.

Poucos minutos após a saída de Taylor, Mancini voltou a marcar de cabeça após um escanteio, desta vez após passe de Paulo Dybala. Pouco antes disso, Malen finalmente se destacou com um chute forte, mas o goleiro da Lazio, Alessio Furlanetto, respondeu com uma defesa fabulosa.

A situação ficou acalorada no Stadio Olimpico quando faltavam 20 minutos para o fim da partida. Wesley Franca e Nicolo Rovella entraram em confronto e ambos receberam cartão vermelho direto. Ficou então dez contra dez nos minutos finais do clássico, enquanto Dybala, com uma bela jogada individual, mais uma vez demonstrou sua classe e Malen foi substituído sob aplausos. Vitória, portanto, para a AS Roma e a certeza de que a Liga dos Campeões está bem próxima.

Gênova - AC Milan 1-2

O AC Milan assumiu a terceira colocação na Série A, tirando-a da Juventus, que sofreu uma surpresa em casa contra a Fiorentina. Os gols saíram após o intervalo, com Justin Bijlow tendo um papel negativo logo após o reinício. O goleiro derrubou um jogador do Milan após um passe fraco de recuo, o que resultou em pênalti. Christopher Nkunku, ex-jogador do Feyenoord, não deu chances ao goleiro na cobrança dos 11 metros.

Christian Pulisic dobrou a vantagem do AC Milan a dez minutos do fim, após um ataque rápido dos visitantes. Mike Maignan evitou, pouco depois, que o jogo se tornasse emocionante: o goleiro francês fez uma bela defesa em um chute forte de Jeff Ekhator. A três minutos do fim, Maignan não teve resposta para um chute de Johan Vázquez. O AC Milan não deixou a situação se complicar, garantindo assim uma vaga na Liga dos Campeões.