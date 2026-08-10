Como o clube da Premier League inglesa anunciou oficialmente na noite de segunda-feira, o jogador da seleção uruguaia vai atuar por empréstimo nos Reds na próxima temporada.

"Mal posso esperar para começar. Estou muito, muito feliz. Estou muito contente por estar neste clube tão tradicional", disse Araujo, citado no comunicado oficial do Liverpool. "Acho que foi o passo ideal para mim nesta fase da minha carreira. Acredito que era um passo que eu precisava dar de qualquer maneira. Assim que ouvi falar do interesse de Liverpool, tudo aconteceu muito, muito rápido."

Nos últimos tempos, vinha ficando cada vez mais claro que o defensor de 27 anos não tinha mais futuro no Barcelona. Na temporada passada, o jovem Pau Cubarsi foi, aos poucos, tomando dele o posto de titular. Considerando todas as competições, Araujo ainda chegou a 38 partidas, mas a maioria delas foi como substituto.

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Hansi Flick faz críticas a Ronald Araujo antes da saída do Barcelona

O técnico do Barça, Hansi Flick, não poupou palavras após a derrota por 1 a 0 no amistoso contra a Udinese Calcio e deixou claros os motivos para a saída do uruguaio. "Ele é um grande cara e um jogador fantástico. Mas o estilo de jogo dele não é o que eu prefiro." O treinador alemão admitiu abertamente que, recentemente, quase não encontrava mais utilidade para o forte jogador de duelos em seu sistema tático.

No Barça, o contrato de Araujo ainda vai até 30 de junho de 2031. No âmbito do empréstimo, porém, o Liverpool também teria assegurado uma opção de compra no valor de 55 milhões de euros, que poderá ser acionada no próximo verão.

No Liverpool, Araujo é visto como substituto de Ibrahima Konate, que se transferiu para o Real Madrid. Além do capitão Virgil van Dijk, o técnico dos Reds, Andoni Iraola, tem opções limitadas para o miolo da defesa, com Joe Gomez, atualmente lesionado, e os dois jovens Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni.